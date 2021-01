Peugeot 208 e 2008 tra le finaliste per il premio Women’s World Car of the Year

Peugeot è arrivata in finale in due categorie per il Women’s World Car of the Year. Si tratta del premio più prestigioso assegnato da 48 giornaliste del settore automotive, provenienti da 38 paesi. Le nomination sono andate alla nuova Peugeot 208 nella categoria Urban Car e al nuovo Peugeot 2008 per quella di Urban SUV.

Il nuovo sistema di votazione introdotto quest’anno si è basato sulla scelta dei tre migliori modelli al primo turno di ciascuna categoria. Le scelte della giuria sono state prese prendendo in considerazione diversi aspetti quali abitabilità, connettività, sicurezza, impatto ambientale, design, prestazioni, comfort e rapporto qualità/prezzo. In aggiunta, sono stati presi in considerazione durante la votazione anche i veicoli lanciati sul mercato tra gennaio e dicembre 2020.

Peugeot 208 e 2008: le due nuove vetture sono state molto apprezzate dalle giornaliste di WWCOTY

La nuova 208 ha stupito la giuria del Women’s World Car of the Year per le modifiche apportate che le hanno permesso di conformarsi ai requisiti ambientali richiesti da Bruxelles, soprattutto grazie alla nuova versione 100% elettrica e alla nuova piattaforma CMP/e-CMP che risulta più leggera della generazione precedente.

Oltre a questo, è stato sottolineato lo spirito moderno del veicolo in colori, finiture, tessuti e nel sistema di infotainment i-Cockpit 3D presente a bordo. Si è distinto anche il look techno degli interni della nuova Peugeot 208 assieme alla sua carrozzeria più muscolosa e alle ruote ben evidenziate dai passaruota.

Parliamo di un veicolo perfetto per chi vive in città ed è alla ricerca di un’auto dall’anima dinamica. La giuria è lieta che la vettura riesca a preservare lo spirito tipico dei modelli della serie 2 della casa del Leone dove sono presenti vere e proprie icone automobilistiche come le 205, 206 e 207.

Per quanto riguarda il nuovo Peugeot 2008, le giornaliste del WWCOTY hanno sottolineato i grandi cambiamenti apportati sul nuovo restyling rispetto al modello precedente come ad esempio la nuova piattaforma simile a quella della 208 ma arricchita con tecnologie specifiche da SUV come l’Advanced Grip Control per aumentare la trazione sui fondi non necessariamente asfaltati.

L’abitacolo è ovviamente più grande rispetto a quello offerto dalla compatta 208. Parliamo più precisamente di 25 cm in più di lunghezza. Il nuovo 2008 si distingue per la strumentazione e il sistema di infotainment i-Cockpit dal design avanzato e moderno, in grado di restituire un effetto 3D che i clienti apprezzano.

La giuria sostiene che il sistema i-Cockpit è ciò che ha reso il 2008 tra i B-SUV più desiderati in Italia. Dovremo attendere l’8 marzo per scoprire se i due modelli di Peugeot saranno i vincitori nelle categorie rispettive per il premio Women’s World Car of the Year.

