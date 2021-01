Il Bantam Jeep Festival dovrebbe tornare

Dopo aver dovuto cancellare la scorsa a causa delle restrizioni pandemiche, l’annuale Bantam Jeep Heritage Festival sta tornando. Celebrerà il suo decimo anno l’11 e il 13 giugno con una parata di Jeep attraverso il centro di Butler ed eventi al Cooper’s Lake Campground a Worth Township, che si trova vicino a Slippery Rock, e un nuovo sito di sentieri di Butler.

Nel 2019, l’evento che celebra le annate di Jeep ha attirato 20.000 visitatori con 2.512 Jeep. Ma è stato cancellato l’anno scorso a causa delle restrizioni pandemiche a Cooper’s Lake. “Siamo ottimisti”, ha detto Patti Jo Lambert, di Economy, direttore del festival dell’Associazione Friends of the Bantam Jeep. “Con la distribuzione di vaccini e le restrizioni per gli eventi all’aperto si spera diminuiti, stiamo andando avanti con i nostri piani”, ha detto.

Sebbene il festival dell’anno scorso sia stato cancellato, l’associazione è stata impegnata. L’anno scorso hanno acquistato un lotto di 235 acri nelle township di Slippery Rock e Muddy Creek lungo la Route 19 per espandere il loro territorio di Jeep per i futuri festival. Hanno anche tenuto un Jeep festival con un numero limitato di presenze, più avanti nel corso dell’anno.

“Il nostro piano iniziale era quello di espandere il trail riding per l’evento Jeep”, ha detto Lambert “Tuttavia, sapevamo che ci sono altre opportunità all’aperto su quella terra”. Il Dipartimento statale per la conservazione e le risorse naturali ha recentemente assegnato una sovvenzione di $ 40.700 all’associazione per esplorare le possibilità di future attività sul sito.

La sovvenzione fornirà denaro all’associazione per assumere un architetto per valutare quali attività all’aperto funzioneranno meglio per il sito, che offre una gamma di terreni nei boschi e nelle aree erbose che offrono viste panoramiche, ha detto Lambert. Le possibilità includono percorsi per ATV, motoslitte, mountain bike, campeggio e altro ancora.

La sovvenzione del dipartimento era specifica per veicoli fuoristrada, strutture per motoslitte e sentieri ed è supportata dai feed di registrazione dei motociclisti di tali veicoli, ha affermato il segretario DCNR Cindy Adams Dunn. Il nuovo sito di Butler dell’associazione è attualmente chiuso al pubblico ed è stato utilizzato solo per gli eventi Jeep dell’associazione.

Ti potrebbe interessare: Quadratec YJL: svelata la one-off che rende omaggio alla Jeep Wrangler YJ

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI