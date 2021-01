Quadratec YJL: svelata la one-off che rende omaggio alla Jeep Wrangler YJ

Come promesso, Quadratec, il più grande rivenditore indipendente al mondo di parti e accessori per Jeep, ha costruito una speciale Jeep Wrangler unica nel suo genere ispirata alla YJ originale per celebrare il suo 30º compleanno. Chiamata Quadratec YJL, il SUV guadagna dei fari con forma quadrata, più tecnologia all’interno dell’abitacolo e vari aggiornamenti off-road per migliorare le performance in fuori strada.

L’originale Wrangler YJ è stata lanciata da Jeep nel 1986 per sostituire l’iconica CJ. Abbiamo di fronte l’unica Wrangler progettata fino ad ora ad avere dei fari con una forma rettangolare. Questo perché la casa automobilistica statunitense ha riportato in vita le luci rotonde quando ha presentato il modello TJ nel ’97.

Quadratec YJL: presentata l’esclusiva one-off con frontale ispirato alla YJ originale

Basata sulla JL di attuale generazione, la speciale YJL dispone di un frontale caratterizzato da unità rettangolari personalizzate che hanno preso il posto delle luci rotonde e che si sovrappongono alle fessure esterne della griglia.

La parte posteriore del modello è costituita da un paio di paraurti sagomati come quelli indossati dall’originale YJ. Le decalcomanie Sahara presenti su entrambi i parafanghi, proprio sopra il logo Jeep, creano un ulteriore collegamento estetico tra la YJL e il modello Sahara del 1989 appartenente al fondatore dell’azienda Ted Wentz II.

Attraverso una dichiarazione, l’attuale CEO della società Ted Wentz III ha dichiarato: “È molto appagante vedere una versione moderna della Jeep di mio padre ma con lo spirito dell’originale. Abbiamo condiviso così tanti bei momenti in quella YJ e ho persino imparato a guidare grazie a quella vettura. Allora, non avrei mai potuto immaginare di creare qualcosa oggi che non solo mi ricorda la mia giovinezza ma mostra cosa possiamo fare per i nostri clienti“.

Oltre a modificare il frontale della Jeep Wrangler, Quadratec ha utilizzato i migliori accessori presenti nel suo catalogo per trasformare la versione JL in un veicolo adatto per affrontare qualunque tipo di terreno.

L’azienda ha puntato anche sulla tecnologia implementando alcune chicche davvero interessanti

In particolare, l’azienda ha installato delle sospensioni sollevate da 8,90 cm che permettono di installare degli pneumatici Mickey Thompson Baja Boss da 35” avvolti in cerchi da 17” in tinta con la carrozzeria. Anche i gradini laterali, le porte tubolari e i parafanghi ridisegnati fanno parte del pacchetto.

A livello di tecnologia, la speciale Wrangler è dotata di un sistema di infotainment Alpine con display touch da 9 pollici che consente agli occupanti del veicolo di collegare il proprio smartphone. In aggiunta è presente una modalità off-road integrata che mostra la pressione degli pneumatici, un inclinometro e diverse mappe dei sentieri già precaricate. Non mancano dei sedili anteriori Corbeau con borse sullo schienale e dei rivestimenti del pavimento per tutte le stagioni che permettono di pulire l’abitacolo in pochissimi minuti.

La Quadratec YJL one-off affronterà presto alcuni test e resterà un modello unico. Mentre la maggior parte delle componenti utilizzate per costruire la vettura provengono dal catalogo dell’azienda, un dirigente ha affermato che la griglia frontale, ispirata all’originale YJ, è stata creata appositamente per questo progetto e non sarà venduta al pubblico.

