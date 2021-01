Jeep Grand Cherokee L: il pacchetto Off-Road Group sostituisce la Trailhawk

Durante la presentazione della nuova Jeep Grand Cherokee L avvenuta all’inizio di questo mese, la casa automobilistica statunitense non ha aggiornato un particolare allestimento del SUV a tre file. Stiamo parlando della versione Trailhawk che è diventata parte integrante della gamma Trail Rated di Jeep.

Molti sono rimasti sorpresi durante la presentazione del modello, lasciando un po’ di amaro in bocca a diverse persone. Con il lancio della Grand Cherokee di quinta generazione e dei futuri Wagoneer e Grand Wagoneer, il marchio di Stellantis sta spingendo forte per offrire un’esperienza più esclusiva sulle sue vetture.

Jeep Grand Cherokee L: la versione Overland può essere equipaggiata con il pacchetto Off-Road Group

Mentre la denominazione Trailhawk continua ad essere utilizzata nella maggior parte della gamma attuale del brand (per Cherokee, Compass e Renegade), Jeep ha deciso di introdurre il pacchetto Off-Road Group per la Grand Cherokee L 2021. Questo consente alla versione Overland di indossare con orgoglio il badge Trail Rated, offrendo trazione, altezza da terra, manovrabilità, articolazione e capacità di guida nell’acqua migliori della categoria.

Nello specifico, il pacchetto Off-Road Group per la Grand Cherokee L Overland dispone di sistema 4×4 Quadra-Drive II, piastra paramotore per serbatoio di carburante, sottoscocca, sospensioni anteriori e transfer case, assale posteriore con differenziale a slittamento limitato, cerchi in alluminio lucido da 18”, badge Trail Rated e pneumatici Michelin Primacy XC All-Season 265/60R18.

La Jeep Grand Cherokee L Overland Off-Road 2021 è dotata di una fascia anteriore diversa rispetto a quella presente su Laredo, Limited e Summit. Se ciò non bastasse, questo pacchetto permette al SUV a tre file in versione Overland di essere l’unico allestimento ad avere dei ganci traino standard posti anteriormente.

Il sistema 4×4 Quadra-Drive II proposto dal pacchetto Off-Road Group dispone di un assale posteriore con differenziale a slittamento limitato elettronico. Questo sistema rileva istantaneamente lo slittamento degli pneumatici e reagisce in modo fluido, distribuendo la coppia del motore agli pneumatici con trazione.

La Jeep Grand Cherokee L Overland può essere anche equipaggiata con sospensioni pneumatiche Quadra-Lift che permettono di avere cinque impostazioni di altezza per prestazioni di guida ottimali.

Anche se non si esclude il ritorno del nome Trailhawk nella gamma della Grand Cherokee L, potremmo aspettare ancora un bel po’ di tempo. Non ci resta che attendere le prime recensioni per scoprire maggiori informazioni sulle prestazioni offerte dalla Grand Cherokee L Overland Off-Road 2021.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI