Dodge Challenger SRT Hellcat nel nuovo film d’azione di Liam Neeson

Ci sono ottime possibilità che ‘Fast & Furious 9’ e ‘No Time to Die‘ di James Bond sarebbero entrati nella nostra lista dei film con i migliori inseguimenti in auto del 2020. Ma con la pandemia che ha costretto i cinema a chiudere, gli studi hanno preso la difficile decisione di ritardare entrambi i film fino al 2021 inoltrato.

Al momento della scrittura di questo articolo, “No Time of Die” sarà proiettato nei cinema ad aprile, ma non saremmo sorpresi se venisse ritardato di nuovo poiché la pandemia sta ancora causando disagi.

Tuttavia, questi non sono gli unici film che dovrebbero interessare gli amanti delle auto. Di recente, un filmato dietro le quinte ha mostrato Tom Cruise alla guida di una BMW M5 per le strade di Parigi per il prossimo sequel di Mission Impossible. Sono in corso anche le riprese di un nuovo film d’azione di Liam Neeson chiamato “Blacklight” e le riprese confermano che un inseguimento distruttivo in auto sarà uno dei principali pezzi d’azione del film.

Il filmato mostra una Dodge Challenger SRT Hellcat che sfreccia per le strade di Canberra, in Australia, all’inseguimento di un camion della spazzatura, che procede nel traffico, con un inseguimento mozzafiato nelle strade della città.

Non conosciamo il contesto della scena, ma il camion della spazzatura provoca una carneficina, schiantandosi contro le auto parcheggiate che si frappongono. A differenza di Tom Cruise, che fa regolarmente le sue acrobazie che sfidano la morte, Neeson non ha fatto nessuna delle acrobazie alla guida e non si vedeva da nessuna parte sul set.

Mentre l’inseguimento con la Dodge Challenger SRT Hellcat è stato girato a Canberra, la CGI trasformerà digitalmente la città in Washington nel film. Canberra è stata scelta come location per le riprese in America poiché la pandemia è più sotto controllo.

Diretto da Mark Williams, che ha anche diretto ‘Honest Thief’ di Liam Neeson uscito lo scorso anno, ‘Blacklight’ è incentrato su un “problematico aggiustatore fuori dai libri per l’FBI” interpretato da Neeson che ha “il compito di tirare fuori agenti sotto copertura da pericolose situazioni. ” Non c’è ancora una data di uscita per il film, ma si spera che non passi molto tempo prima che venga rilasciato un teaser che mostra l’anteprima dell’inseguimento in auto del film.

