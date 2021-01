Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Porsche 911 Carrera in una drag race

Quando si tratta di rapporto prestazioni/prezzo, la Dodge Challenger SRT Hellcat è senza dubbio la migliore auto acquistabile negli Stati Uniti. Infatti, è possibile mettersi al volante di questa vettura pagando 60.695 dollari (49.967 euro). Tuttavia, la versione della Hellcat più desiderabile è quella Widebody.

Oltre ai passaruota più larghi, la differenza di 6000 dollari (4932 euro) rispetto al modello standard include anche degli pneumatici 305/35 da 20”. La superficie di contatto più ampia si traduce in una maneggevolezza leggermente superiore e in un minor slittamento delle ruote. Grazie anche al cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità, la muscle car di Mopar è anche molto veloce sul quarto di miglio.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car americana sfida una supercar tedesca

Infatti, la casa automobilistica americana sostiene che la Challenger SRT Hellcat Widebody impiega 10,96 secondi per completare i 400 metri circa mentre lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in soli 3,6 secondi.

La Hellcat Widebody rossa e nera presente nel video in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Drag Racing and Car Stuff, non è riuscita ad eguagliare il tempo rilevato dalla società ma 11,1 secondi a 209 km/h è ancora un dato davvero impressionante con gli pneumatici originali.

Nella gara di accelerazione, la muscle car americana si è scontrata con una Porsche 911 Carrera (992) che ha completato la corsa in mezzo secondo e 16 km/h in meno nonostante il suo motore molto meno potente. Nella versione con specifiche Carrera, la vettura tedesca sviluppa 385 CV e 450 nm di coppia.

In confronto, la Dodge Challenger SRT Hellcat dispone di un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 727 CV e 889 nm. Bisogna però considerare il peso maggiore della Hellcat e la parte elettronica della Porsche che migliora le prestazioni. Un altro dato da considerare è il prezzo della 911 Carrera che parte da 99.200 dollari (81.555 euro).

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI