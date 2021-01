Citroën aprirà 10 concessionarie prima del lancio della C5 Aircross

Citroën è pronta a lanciare in India il mese prossimo la Citroën C5 Aircross. Perciò, la casa automobilistica francese ha iniziato ad espandere la sua presenza nel paese per assicurarsi che l’auto raggiunga i mercati giusti. Per iniziare, il brand di Stellantis aprirà 10 concessionarie in 10 città diverse prima del lancio della C5 Aircross.

Le città scelte in questa prima fase sono Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Pune, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Gurugram, Cochin e Kolkata. Tutte queste città avranno gli showroom La Maison Citroën per aiutare i clienti ad interagire con l’azienda in modo phygital (sia fisico che digitale). Inoltre, tutte le concessionarie avranno dei configuratori 3D per aiutare i clienti a personalizzare le loro auto preferite.

Citroën: la casa automobilistica francese ha scelto le prime 10 città indiane in cui aprire le concessionarie

Con questi nuovi showroom, il marchio di Stellantis vuole mantenere vivo l’impegno di espandersi ulteriormente in India. Sebbene ci siano piani per aumentare le concessionarie nei prossimi anni, per ora la società ne aprirà soltanto 10.

In seguito a una domanda fatta a Roland Bouchara – vicepresidente senior del reparto vendite e marketing di Citroën India – da un noto sito Web indiano, egli ha risposto: “Non sono sicuro che posso darti ancora un numero ma iniziamo prima con 10 città e, naturalmente, la nostra piattaforma digitale ci aiuterà a coprire un po’ di terreno“.

Per quanto riguarda il costo medio per le concessionarie, Citroën non ha rivelato nulla in quanto l’azienda ha affermato che il costo dipendeva dalla città e dalla località in cui si trova. Come riportato in un articolo dedicato, oltre alla Citroën C5 Aircross, nei prossimi anni verranno lanciati altri nuovi modelli fra cui la C3 Aircross e forse il Berlingo.

