Un nuovo direttore del prodotto in Peugeot

L’attuale capo del piano di prodotto del gruppo automobilistico PSA, Jérôme Micheron, è stato promosso a capo della gestione dei prodotti per il marchio Peugeot. Riporta a Linda Jackson, il direttore esecutivo.

Laurent Blanchet, ex Product Director di Peugeot, è stato nominato Direttore Customer & Market Intelligence presso DSMO, riportando a Thierry Koskas. A sostituirlo come detto, sarà Jerome Micheron, 53 anni ed ex direttore del piano di prodotto PSA presente che assume la direzione del prodotto del marchio all’inizio dell’anno 2021. Lavorerà sotto la direzione di Linda Jackson, il nuovo patron del marchio Lion.

Laureato all’EM Grenoble, Jérôme Micheron è entrato in PSA nel 1990, dove ha ricoperto diversi incarichi di vendita e marketing in Francia. Ha ricoperto in particolare le funzioni di vendita nella regione Asia / Pacifico, project manager per la prima generazione di Peugeot 208 e 2008 su iniziativa dell’i-cockpit, poi è stato responsabile della strategia di prodotto della Marchio Peugeot.

Nel 2017 è diventato direttore della pianificazione globale del prodotto per il gruppo PSA, dove ha implementato la strategia del modello di base del gruppo e ha partecipato all’integrazione di Opel e ai lavori preparatori per la fusione con FCA.

