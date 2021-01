Le prestazioni di Fiat in USA potrebbero scoraggiare Stellantis dal riportare Peugeot in quel mercato

Le prestazioni di Fiat negli Stati Uniti, potrebbero essere una buona ragione per Stellantis per riconsiderare l’introduzione di Peugeot nel mercato americano. Le vendite di Fiat negli Stati Uniti sono crollate del 53% nel 2020 dopo che il marchio ha smesso di vendere la 500.

Ora, la principale casa italiana ha deciso di non vendere più in USA la 500L e la roadster 124 Spider. Ciò lascia solo il crossover 500X per l’anno modello 2021. Si tratta di una decisione che riflette i gusti dei consumatori statunitensi propensi nettamente ad acquistare SUV e pickup.

“È difficile entrare nel mercato statunitense, sia che tu stia cercando di portare una Peugeot, una Lucid (veicolo elettrico), o una Karma (EV)”, ha affermato Stephanie Brinley, analista per il fornitore di informazioni IHS Markit Ltd. “Anche Toyota e Honda che ora sono protagonisti del mercato, ci hanno messo molto tempo per arrivarci “.

La storia dei marchi europei del mercato di massa come Fiat negli Stati Uniti offre un ammonimento per Stellantis, l’imminente fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il rivale francese Groupe PSA, produttore di Peugeot. Quel marchio ha cessato le attività negli Stati Uniti e in Canada nel 1991 a causa delle scarse vendite.

Oggi, Peugeot è un marchio tradizionale di fascia alta che vende city car, auto familiari, SUV e furgoni di medie dimensioni, principalmente in Europa. L’intenzione del CEO di PSA Carlos Tavares, che guiderà Stellantis come amministratore delegato, è quella di riportare Peugeot negli Stati Uniti entro il 2026. Una casa automobilistica globale, ritiene, deve avere una presenza in Nord America.

La fusione di PSA con Fiat Chrysler fornirà a Stellantis una struttura di rivenditori in cui vengono venduti marchi molto popolari come Ram e Jeep che potrebbero rendere inutili i piani per portare Peugeot negli Stati Uniti per ora.

