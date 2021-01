Dodge Durango SRT Hellcat ordini completi

La nuova Dodge Durango SRT Hellcat del 2021 va veloce, sia letteralmente che figurativamente. Dopo l’ apertura per gli ordini a novembre, la produzione Durango SRT Hellcat è ufficialmente esaurita.

Sebbene Dodge abbia chiuso nuovi ordini dei clienti, un piccolo numero di unità assegnate dal rivenditore sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. Dodge costruirà un totale di 2.000 Durango SRT Hellcat nel 2021.

La produzione Durango SRT Hellcat è ufficialmente esaurita e dunque gli ordini sono stati chiusi

“La Durango Hellcat 2021 è un modello in edizione limitata, assicurando che sarà un SUV dalle prestazioni molto speciali e ricercate per gli anni a venire”, ha affermato Tim Kuniskis, Dodge Brand e Interim Chrysler Brand Chief Executive Officer – Stellantis. “Sulla base della domanda anticipata, tutte le allocazioni del rivenditore sono già state riservate, ma c’è ancora del tempo per garantire un ordine invenduto del rivenditore”.

Il SUV più potente di sempre è disponibile esclusivamente per l’anno modello 2021 e viene fornito con un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense (MSRP) di $ 80.995 (esclusa la destinazione $ 1.495 ).

La Dodge Durango arriva da un 2020 di successo con la nuova Durango 2021 incoronata SUV del Texas, nonché SUV full-size del Texas per la sesta volta dalla Texas Auto Writers Association (TAWA).

Dodge Durango SRT Hellcat è il SUV più potente di sempre, con una potenza di 710 cavalli e 645 libbre-piedi. di coppia dal collaudato motore sovralimentato HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri abbinato al cambio automatico a otto velocità TorqueFlite 8HP95 a cambio rapido. Il Durango SRT Hellcat ha un tempo di accelerazione da 0 a 100 km orari di 3,5 secondi come certificato dalla National Hot Rod Association (NHRA) e una velocità massima di 180 mph.

Il Durango ha la migliore capacità di traino della sua categoria. Il sovralimentato HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri, il leggendario HEMI V-8 da 392 pollici cubi e il classico HEMI V-8 da 5,7 litri con il pacchetto Tow N Go superano ogni SUV a tre file di dimensioni standard su strada.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger V6 sfida una Scat Pack 392: chi avrà vinto? | Video

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI