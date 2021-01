DS Automobiles Portugal ha un nuovo Brand Manager

La filiale di DS Automobiles in Portogallo ha un nuovo direttore. David Correia, membro dello staff del Groupe PSA dal dicembre 2001, è il nuovo responsabile del marchio di lusso francese nel nostro paese.

Davanti al Dipartimento di programmazione, logistica e distribuzione di veicoli nuovi, per i quattro marchi del Groupe PSA Portugal, David Correia ha una laurea in ingegneria meccanica presso l’Instituto Superior Técnico de Lisboa e una laurea specialistica in gestione automobilistica presso l’Università Cattolica. .

Il nuovo DS Brand Manager in Portogallo è entrato a far parte del Groupe PSA nel dicembre 2001, con lo scopo di integrare il marchio Peugeot After-Sales, coprendo sia gli aspetti tecnici, commerciali e di marketing.

Nel 2008, David Correia è stato invitato ad assumere la direzione del Network Development, Training and Quality di Peugeot , funzioni che, solo quattro anni dopo, ricoprirà anche nel marchio Citroën .

Nel 2013, l’ingegnere è stato nominato Direttore delle parti e del servizio presso PSA Portugal, fino a quando, nel dicembre 2018, è passato alla programmazione, logistica e distribuzione di nuovi veicoli presso Groupe PSA Portugal.

In queste nuove funzioni, David Correia sostituisce Miguel Graça, che era al timone di DS in Portogallo, da febbraio 2018, supervisionando il lancio del marchio nel nostro paese, e in particolare l’implementazione dei primi concessionari.

Con la nomina del suo successore, Miguel Graça inizia a guidare il Car Flow Department, nell’ambito del Groupe PSA Portugal.

