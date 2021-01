Ds Automobiles lancia la piattaforma di vendita online con l’esclusivo servizio DS Concierge

DS Automobiles ha lanciato una nuova piattaforma di vendita online, progettata per rendere gli acquisti digitali semplici e raffinati come visitare di persona i suoi showroom. La piattaforma di vendita online intuitiva e su misura consente agli acquirenti di ottenere un’esperienza di acquisto personale, il tutto comodamente da casa grazie a un nuovissimo servizio DS Concierge.

Il nuovo servizio di Concierge consente agli acquirenti di connettersi digitalmente a un esperto DS che può assisterli completamente durante l’intero acquisto. Dalla navigazione sul sito Web e dall’utilizzo del configuratore dell’auto, alla personalizzazione delle opzioni finanziarie, alla valutazione della sostituzione dei componenti, alla selezione del rivenditore preferito, all’effettuazione di un ordine online e al servizio di consegna a domicilio, il servizio DS Concierge aiuta gli acquirenti in ogni fase del processo.

A complemento dell’esistente Showroom virtuale che consente agli acquirenti di impostare una visione del veicolo a cui sono interessati, il servizio Concierge è l’ultimo nella continua evoluzione di strumenti digitali innovativi di DS Automobiles fornendo una transizione senza soluzione di continuità tra i suoi showroom digitali e fisici. Il servizio di DS Concierge si estenderà agli showroom delle boutique del marchio in tutto il paese quando saranno autorizzati ad aprire, dando agli acquirenti l’opportunità di scegliere se completare l’acquisto di persona o online.

Parte del suo impegno nell’offrire un viaggio del cliente di fascia alta, questo servizio offre agli acquirenti il ​​lusso della scelta con la loro esperienza di acquisto, con opzioni sia di persona che digitali in ogni fase del viaggio.

Jules Tilstone, amministratore delegato di DS Automobiles, ha dichiarato: “In quanto marchio agile, abbiamo la capacità di fare le cose in modo diverso e soddisfare le esigenze dei clienti in rapida evoluzione. Con la nostra nuova piattaforma online e il servizio DS Concierge, possiamo supportare i clienti in ogni fase del percorso di acquisto, il tutto comodamente da casa. Quando i nostri showroom riapriranno, i clienti potranno scegliere tra un servizio digitale o di persona o un mix dei due “.

Con una gamma crescente di veicoli tra cui scegliere, la piattaforma online consentirà agli acquirenti di scegliere tra l’intera gamma DS, sia tra i suoi modelli elettrici, a benzina e diesel. La nuova piattaforma offre agli acquirenti l’accesso alle ultime offerte sui modelli DS, incluso il nuovo DS 3 CROSSBACK che parte da £ 299 al mese su un contratto di locazione finanziaria personale.

Alla luce della crisi COVID-19, devono essere seguite procedure rigorose con il servizio DS Concierge per proteggere il personale e tutte le consegne a domicilio saranno condotte osservando l’igiene sicura e le linee guida di allontanamento sociale, con dispositivi di protezione personale forniti ai conducenti.

