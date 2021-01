Ram 1500 TRX: Bilstein vuole analizzare gli ammortizzatori dell’esemplare che ha saltato

La settimana scorsa vi abbiamo parlato di uno sfortunato Ram 1500 TRX da 712 CV che è stato pesantemente danneggiato per intrattenere il pubblico. Lo youtuber Street Speed 717 ha recentemente acquistato un esemplare del pick-up da 92.000 dollari, e dopo che un suo video ha ricevuto oltre 25.000 mi piace, ha deciso di trasformarlo in un divertimento per gli spettatori.

Con solo pochi km percorsi, il pick-up Hellcat è stato messo a dura prova con un salto il quale ha provocato un bel po’ di danni. Lo youtuber afferma che il TRX ha saltato per 6,10 metri, anche se è abbastanza difficile misurare la giusta altezza utilizzando esclusivamente il video. Come potete immaginare, l’atterraggio non è stato dei migliori. Nonostante il suo peso di 2902 kg però il 1500 TRX poteva ancora essere guidato.

Ram 1500 TRX: Bilstein vuole analizzare gli ammortizzatori dell’esemplare danneggiato da Street Speed 717

Ora, il produttore di sospensioni Bilstein è interessato a conoscere quanto bene hanno resistito i suoi ammortizzatori presenti sul pick-up Ram e vorrebbe analizzare ciò che è rimasto per scopi di ricerca. Attraverso un messaggio inviato allo youtuber tramite Instagram, Bilstein ha riportato che i suoi ingegneri hanno scoperto il video e sono curiosi di analizzare gli ammortizzatori.

A questo punto vi starete forse chiedendo perché Bilstein è coinvolto in tutto questo. Il Ram 1500 TRX è un veicolo piuttosto speciale in quanto molte delle sue componenti provengono da aziende del settore aftermarket. Ciò include anche il noto produttore di sospensioni che fornisce gli ammortizzatori adattivi Black Hawk e2.

Nel video pubblicato su YouTube da Street Speed 717, possiamo vedere che, quando il pick-up Hellcat è atterrato sulla ruota anteriore di destra, ha provocato seri danni. Ad esempio, il paraurti anteriore si è danneggiato e la piastra paramotore di metallo si è piegata. Nonostante i danni, il famoso youtuber terrà il TRX. Per quanto riguarda Bilstein, sarebbe interessante capire cosa potrebbe trovare smontando le sospensioni di questo speciale 1500.

