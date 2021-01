I colori delle auto nel mondo nel 2020: la gamma cromatica si amplia. Domina il bianco, ma nuove sfumature di blu, rosso, giallo e viola si fanno strada in diverse regioni. Lo dice Il BASF Color Report for Automotive OEM Coatings. Cos’è? Un’analisi dei dati riferiti alla produzione automobilistica globale e all’impiego dei colori sulle vetture. L’edizione 2020 mostra insolite novità, con la tavolozza colori destinata alle linee di assemblaggio macchine di tutto il mondo che diventa più ampia.

I colori delle auto nel mondo nel 2020: cosa cambia

Infatti, nuove tonalità di blu e giallo guadagnano terreno in alcune regioni. Rosso e viola iniziano a indebolire la posizione dominante dei colori acromatici.

L’espansione degli spazi di colore aggiunge una componente di brillantezza. Le soluzioni acromatiche bianco, nero, argento e grigio seguono un andamento più tradizionale continuando a rappresentare il tipo di rivestimento più usato dal settore auto.

In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), l’11% dei nuovi veicoli immatricolati ha utilizzato rivestimenti nella gamma dei blu: il colore più diffuso in assoluto. Ben 160 tonalità di blu. Il viola rappresenta la vera novità del mercato. Soprattutto nel mercato dei SUV di piccola taglia, anche altre varietà cromatiche iniziano ad acquisire progressiva popolarità con la crescita del segmento. Comunque, il bianco è leader a quota 28%; poi grigio e nero.

Le tonalità delle carrozzerie fuori dall’EMEA

E in Nord America? I colori vivaci che vediamo sono fonte di grande entusiasmo, ha detto Paul Czornij, responsabile design per il mercato americano: come previsto tre o quattro anni fa, questo è il momento dei blu, anche per i SUV. Bellissimi pigmenti e nuovi effetti che permettono di aggiungere tonalità e consistenze per un segmento di design così importante.

Mentre nell’area Asia Pacifico, il bianco vince per quasi un modello su due. Il nero e il grigio continuano a crescere, in linea con la tendenza degli ultimi tre anni di graduale erosione del primato del bianco.

