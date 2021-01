Peugeot: ogni modello presente in gamma avrà versioni ad alte prestazioni

Il piano di Peugeot per tornare negli Stati Uniti è ancora in dubbio mentre la casa automobilistica francese si unisce a una dozzina di altre case sotto il nuovo gruppo Stellantis, ora la quarta casa automobilistica più grande del mondo. Tuttavia, mentre il suo futuro in USA rimane incerto, la società non manca di idee per altre cose divertenti. Un nuovo rapporto di Auto Express riporta il CEO Jean-Philippe Imparato che afferma che Peugeot vuole offrire una versione ad alte prestazioni di ogni modello che vende.

Imparato ha dichiarato alla rivista britannica che l’azienda prevede di offrire una gamma di nuovi modelli sportivi, dicendo alla pubblicazione che il primo – la 508 Peugeot Sport Engineered – “manderà un messaggio”. Peugeot ha presentato la 508 PSE, l’auto stradale più potente mai prodotta dal marchio, a settembre. Il propulsore ibrido plug-in combina un motore turbo da 1,6 litri con due motori elettrici per una potenza totale di 355 cavalli (265 kilowatt) e 520 Newton-metri di coppia. Può accelerare fino a 100 chilometri orari in 5,2 secondi.

La notizia di una sfilza di modelli Peugeot sportivi arriva pochi giorni dopo che il Gruppo PSA e Fiat Chrysler Automobiles hanno finalizzato la loro fusione. I due ora rientrano nel nome Stellantis, che mette Peugeot in una scuderia di altri 12 marchi, e la fusione potrebbe influire molto bene sul fatto che gli Stati Uniti vedano la Peugeot tornare in America. La scorsa settimana, Imparato è stato citato dicendo che la fusione ha reso incerto il ritorno del marchio negli Stati Uniti. Ciò non significa che sia ancora fuori discussione, anche se il CEO vuole garantire l’assenza di sovrapposizioni tra i prodotti.

