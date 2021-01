Peugeot 5008: la funzione hands free permette di caricare facilmente i bagagli

Con l’ultimo restyling del Peugeot 5008, la casa automobilistica francese ha aggiunto una funzionalità molto comoda che consente di aprire il portellone del vano bagagli senza utilizzare le braccia sfruttando la tecnologia hands free (mani libere), oltre a un’altezza di carico tra le più comode della sua categoria. Questa feature non è presente soltanto sul grande SUV ma anche su altri modelli della gamma attuale della casa del Leone.

Grazie a queste caratteristiche, sarà possibile trasportare zaini, valigie, borse da viaggio e buste della spesa e riporli comodamente nel bagagliaio senza posare prima tutto a terra. Attraverso un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore del 5008, il portellone si apre e si chiude rapidamente e senza alcuno sforzo usufruendo di un meccanismo motorizzato.

Peugeot 5008: il SUV permette di caricare comodamente i bagagli nel vano posteriore tramite la funzione hands free

In alternativa, è possibile aprire/chiudere automaticamente il portellone utilizzando il telecomando in dotazione oppure il pulsante posizionato a sinistra del volante. Oltre a questa funzionalità, il nuovo Peugeot 5008 propone tanto spazio e modularità a bordo con sette posti a sedere offerti di serie in grado di trasportare persone e bagagli senza problemi.

Il veicolo presenta un vano di carico al vertice della sua categoria in quanto riesce a proporre fino a 780 litri di capacità nella configurazione a cinque posti, accessibile sempre dal pulsante presente sul telecomando e nell’abitacolo oppure con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Grazie alla sua modularità, il Peugeot 5008 è capace di offrire un vano di carico con una capacità fino a 1940 litri, abbattendo i sedili posteriori. Se ciò non bastasse, lo schienale del sedile del passeggero anteriore può essere ripiegato orizzontalmente per trasportare oggetti lunghi fino a 3,20 metri.

