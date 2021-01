Alfa Romeo Tonale: la linea di produzione sarà completata entro fine marzo

Ci avviciniamo sempre di più all’arrivo sul mercato di Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C che prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione sarà presentato nella seconda metà del 2022. La sua produzione dovrebbe iniziare a settembre e l’apertura degli ordini dovrebbe avvenire tra ottobre e novembre. Le prime consegne dovrebbero essere previste per gli inizi di febbraio del 2022.

Entro marzo la linea di montaggio di Alfa Romeo Tonale a Pomigliano sarà completata

A quanto pare a Pomigliano la linea di produzione in cui sorgerà Alfa Romeo Tonale è a buon punto. Entro la fine del prossimo mese di marzo infatti la linea di montaggio dovrebbe essere completa. Questo significa che probabilmente già ad aprile dovrebbe essere già disponibile il cosiddetto “pilotino” mentre forse già a maggio potremmo avvistare in strada i primi muletti del veicolo.

Come sappiamo Alfa Romeo Tonale sorgerà sulla piattaforma Small US Wide modificata rispetto alla versione attualmente impiegata con altri famosi modelli del gruppo FCA. Questa base sarà alleggerita allargata e irrigidita. Esteticamente la versione di produzione di Tonale sarà molto simile alla concept car che noi tutti conosciamo dal 2019.

Nei prossimi mesi nuovi dettagli sul futuro SUV di Alfa Romeo dovrebbero trapelare. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori indiscrezioni relative al lancio di questo importante veicolo considerato come fondamentale per il futuro dello storico marchio milanese.

