Alfa Romeo Tonale e Brennero: ecco su cosa punteranno i due SUV del Biscione

Come sappiamo nel 2021 e nel 2022 Alfa Romeo arricchirà la sua gamma con due nuovi modelli. Si tratterà dei SUV Alfa Romeo Tonale e Brennero. Il primo sarà presentato intorno a metà del 2021 e la sua produzione inizierà a settembre a Pomigliano. Il secondo invece, il cui nome è ancora tutto da confermare, sarà prodotto a Tychy in Polonia nello stabilimento di Fiat Chrysler dove attualmente viene prodotta Fiat 500 a combustione e Lancia Ypsilon.

Alfa Romeo Tonale e Brennero punteranno su comfort e lusso

Alfa Romeo Tonale e Brennero sono al momento gli unici due nuovi modelli confermati per quanto riguarda il futuro di Alfa Romeo, che però come sappiamo con la nascita di Stellantis potrebbe riservare ulteriori sorprese che probabilmente saranno svelate entro fine anno.

Per quanto riguarda le caratteristiche di Alfa Romeo Tonale e Brennero, si dice che i due SUV non punteranno sulle prestazioni e sulla sportività come invece accade con altri modelli del Biscione ma essendo pensati appositamente per la città punteranno su comfort e lusso.

In particolare di Alfa Romeo Brennero si dice che sarà uno dei SUV più lussuosi e confortevoli della sua categoria dove spesso troviamo veicoli votati più alla sostanza e con rifiniture spartane. I due modelli saranno dotati di tutte le ultime tecnologie e di ogni comfort. Questo in maniera da rendere la loro guida in città particolarmente piacevole.

Ovviamente ciò significa anche che per Alfa Romeo Tonale e Brennero salvo sorprese non arriverà la versione Quadrifoglio. Questa rimane destinata alle vetture del Biscione di fascia più elevata. Questi due modelli sono considerati come fondamentali per il futuro del marchio milanese. Dal loro successo dipende il lancio di numerosi altri modelli che potrebbero arrivare nei prossimi anni ad arricchire la gamma della casa automobilistica italiana che fa parte di Stellantis.

