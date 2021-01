La nuova Citroën C5 avvistata con meno mimetizzazione

Ancora una volta la nuova Citroën C5 è stata fotografata. Queste nuove foto spia scattate in pieno giorno portano con sé importanti notizie riguardanti altri avvistamenti. Ad oggi, le foto spia e le informazioni più importanti sulla nuova generazione di berline Citroën sono arrivate dalla Cina. Questo in quanto una buona parte del processo di sviluppo si è concentrata nel paese asiatico. Ora, questo processo viene trasferito nel Vecchio Continente.

La nuova Citroen C5 è stata fotografata con poche mimetizzazioni in Europa

La nuova C5 è stata fotografata in grande dettaglio sulle strade europee. Ancora più importante, presenta una quantità non trascurabile di perdita di mimetizzazione. Soprattutto sul davanti. Sia il paraurti, la griglia e i gruppi ottici ora sembrano più esposti. La sezione estetica e tecnica sarà completamente rinnovata.

Il nome C5 rimarrà con noi ma il modello Citroën subirà una vera rivoluzione. Si adatterà alla nuova filosofia progettuale che il marchio francese sta seguendo e scommetterà su questo interessantissimo concept presentato dalla nuova generazione di Citroën C4. Uno dei riferimenti che sono stati presi per realizzare il progetto non è altro che il Citroën CXperience Concept.

Per quanto riguarda la sezione meccanica, la nuova C5 scommetterà senza complessi sull’elettrificazione. Le informazioni attuali indicano un vero processo di rivoluzione meccanica rispetto al modello che fino a non molto tempo fa potevamo trovare presso i nostri concessionari. La gamma di motori C5 2022 comprenderà una selezione di motori a benzina a tre e quattro cilindri.

I primi rapporti indicavano la possibilità che questo modello potesse offrire un motore diesel, tuttavia i tempi sono cambiati e Citroën ha scelto di scartare questa idea. Inoltre, e se ciò non bastasse, C5 avrà diverse varianti ibride plug-in nella sua gamma. Per realizzare questo impegno per l’elettrificazione la piattaforma EMP2 del Groupe PSA è stato decisiva.

