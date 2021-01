Nuova Citroën C5 si mostra nel dettaglio nelle ultime foto spia

Citroën continua il processo di sviluppo di un nuovo modello che nei prossimi mesi giocherà un ruolo molto importante all’interno della sua gamma. Parliamo della nuova generazione della Citroën C5.

La Cina è la chiave principale di questo ambizioso progetto della casa automobilistica francese e la prova di ciò è che la maggior parte delle informazioni e delle foto spia provengono proprio dal grande paese asiatico. Ancora una volta, la C5 2022 è stata catturata in alcuni scatti “rubati” mentre effettuava alcuni test sulle strade cinesi.

Nuova Citroën C5: la prossima generazione è stata avvistata ancora una volta in Cina

L’avvistamento è avvenuto nel cuore della notte e ci permette di osservare in modo dettagliato l’esterno dell’ultimo prototipo. Naturalmente, il camuffamento è stato ampiamente utilizzato su quest’auto di prova per nascondere i diversi dettagli esterni come ad esempio i gruppi ottici anteriori e posteriori.

Anche se porta lo stesso nome, la nuova Citroën C5 avrà poco a che fare con con il modello precedente. Questo perché i designer di Citroën apporteranno una serie di cambiamenti estetici alla vettura e sarà una vera e propria rivoluzione. Il veicolo adotterà il nuovo linguaggio stilistico usato recentemente dal marchio di PSA e il grande riferimento sarà il concept CXperience introdotto alcuni anni fa.

La C5 2022 sorgerà sulla piattaforma EMP2 del gruppo francese, quindi ci aspettiamo almeno una versione elettrificata. La gamma delle motorizzazioni della nuova Citroën C5 sarà composta da una selezione di propulsori a benzina a tre e a quattro cilindri. La potenza offerta da questi powertrain partirà da 130 CV fino a 225 CV.

Anche se inizialmente molti si aspettavano la disponibilità di motori diesel, in realtà Citroën escluderà questa possibilità. Inoltre, saranno disponibili due varianti ibride plug-in. Al momento sappiamo che la Citroën C5 2022 sarà presentata in Cina in occasione del Salone di Shanghai 2021 che si terrà ad aprile. In Europa, invece, il debutto dovrebbe avvenire qualche mese più tardi.

