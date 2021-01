Il sindaco di Detroit vuole che i Big Three si impegnino per avere il NAIAS a Motor City nel 2022

Il Salone di Detroit (North American International Auto Show – NAIAS) è stato cancellato per il secondo anno consecutivo. Per fortuna, però, l’evento è stato ribattezzato come Motor Bella per il 2021. L’appuntamento si svolgerà presso l’M1 Concourse a Pontiac (Michigan) questo settembre.

Visto che il coronavirus non viene ancora sconfitto definitivamente, Motor Bella sarà un evento all’aperto e più piccolo rispetto al North American International Auto Show e sarà aperto al pubblico soltanto dal 23 al 26 settembre.

Salone di Detroit: il sindaco della città è preoccupato per il futuro di Motor City

Mike Duggan, sindaco di Detroit, però non è molto soddisfatto di questa decisione in quanto teme che Motor City perda il NAIAS in favore di Pontiac. Secondo The Detroit News, Duggan ha contattato i funzionari dei Big Three, cercando di impegnarsi ad ospitare l’evento a Detroit.

Durante una conferenza stampa, il sindaco della grande città ha dichiarato: “Ford, GM e FCA hanno tutti preso un impegno che non sosterranno nulla a Pontiac quest’anno, a meno che non ci sia un impegno inequivocabile per il salone dell’auto che torni in centro l’anno prossimo“.

Ciò mette sotto pressione gli organizzatori per tornare a Detroit ma al momento non sono ancora pronti a farlo. Rod Alberts, direttore esecutivo del Salone di Detroit, ha detto: “NAIAS sta attualmente tenendo date future con il TCF Center dal 2022 al 2026. Rimaniamo ottimisti e speriamo di poter ospitare un salone dell’auto a Detroit in futuro“.

Alberts ha dichiarato inoltre di aver ricevuto un grande interesse e sostegno per l’evento Motor Bella di quest’anno. Duggan è ovviamente preoccupato per il futuro del Salone di Detroit ma ha ammesso che le concessionarie di auto erano in una posizione in cui era impossibile tenere un salone dell’auto quest’anno. Di conseguenza, il sindaco ha capito perché a Pontiac si terrà un evento più piccolo.

