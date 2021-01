Il Salone di Detroit 2021 è stato nuovamente cancellato

Il Salone di Detroit (North American International Auto Show) è stato cancellato per il secondo anno consecutivo. L’edizione 2020 avrebbe dovuto essere lo spettacolo estivo inaugurale ma è stato cancellato a causa del coronavirus e il TCF Center è stato trasformato in un ospedale da campo.

Lo scorso autunno, gli organizzatori hanno annunciato che lo spettacolo sarebbe tornato nel 2021 e con uno svolgimento a settembre. Nonostante sia stato spostato da gennaio a giugno, gli organizzatori hanno affermato che in futuro rimarrà un evento autunnale. Arrivando ad oggi, ci sono ancora cambiamenti in quanto il Salone di Detroit 2021 non esiste ufficialmente più e rinasce come un evento auto-centrico chiamato Motor Bella.

Salone di Detroit 2021: il popolare evento si svolgerà a settembre sotto il nome di Motor Bella

Oltre a questo, gli organizzatori hanno annunciato che l’appuntamento si terrà presso l’M1 Concourse a Pontiac, che si trova a circa 50 km a nord-ovest di Motor City. Lo spostamento dell’evento ha in realtà molto senso in quanto, invece di portare migliaia di persone nel TCF Center, il Motor Bella si terrà all’aperto presso l’M1 Concourse che dovrebbe offrire oltre 148.000 m² di spazio espositivo e una pista lunga 2,4 km per dimostrazioni tecnologiche e di veicoli.

Il Motor Bella si svolgerà tra il 21 e il 26 settembre e promette ai visitatori un’esperienza multisensoriale con attività in pista adrenaliniche e diverse mostre di produttori e tecnologiche. Tuttavia, sarà un evento relativamente breve poiché il pubblico potrà accedervi soltanto dal 23 al 26 settembre.

Attraverso una dichiarazione, il direttore esecutivo Rod Alberts ha detto: “La pandemia ha causato cambiamenti nella nostra società e nel mondo, in modi mai immaginati prima d’ora. Dovremmo tutti cercare nuove soluzioni altamente creative per guadagnare. Questo nuovo evento cattura quello spirito creativo e fornirà nuove esperienze di mobilità e approcci sempre più innovativi per attingere al settore e ai suoi prodotti“.

Today we announced we will not hold the 2021 auto show as planned, but instead revealed a “bridge to the future” with an all-new show called Motor Bella. Read more: https://t.co/dEyelNAhtu pic.twitter.com/9OpWQP3bEX — Detroit Auto Show (@NAIASDetroit) January 11, 2021

