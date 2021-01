Il divorzio tra Cupra e Gendarmeria aprirà le porte alla Peugeot 508 PSE?

La gendarmeria francese, che ha già ricevuto 17 SEAT Leon Cupra a fine 2020, interromperà il resto delle consegne previste per il 2021. A quanto pare il corpo di polizia passerà ad un’auto sportiva ibrida. Peugeot sarebbe in pole position con la sua 508 PSE (Peugeot Sport Engineered).

La nuova Peugeot 508 PSE potrebbe sostituire la Cupra Leon come auto della Gendarmeria francese

La storia d’amore tra Gendarmeria e SEAT quindi non è durata. Mentre la gendarmeria ha appena ricevuto 17 copie della vecchia generazione di SEAT Leon Cupra, apprendiamo che la polizia sta interrompendo le sue forniture dalla casa spagnola. Secondo indiscrezioni sarà proprio la Peugeot 508 PSE a sostituire l’auto di Seat.

La casa automobilistica di Sochaux lancerà presto la sua nuova “ GTi ”. Questa è la Peugeot 508 PSE. Questa 508 ha tre motori. Il primo è un motore a benzina turbo a 4 cilindri da 200 cavalli. Gli altri due sono motori elettrici collocati uno su ogni asse. Grazie a una batteria agli ioni di litio, i tre motori possono lavorare insieme e produrre l’equivalente di 360 cavalli.

I numeri sono spettacolari! L’accelerazione della Peugeot 508 PSE da 0 a 100 km / h avviene in 5,2 secondi. i 1.000 m da fermo si raggiungono in 24,5 secondi, mentre bastano solo 3 secondi per passare da 80 a 120 km / h. La velocità massima è tarata a 250 km / h tramite una flangia elettronica. Tutte caratteristiche che sicuramente faranno comodo alla gendarmeria. Vedremo dunque se la notizia sarà confermata nelle prossime settimane.

