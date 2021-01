Finalmente nel 2021 arriva un SUV Fiat

Il 2021 dovrebbe portare tante le novità in casa Fiat in America Latina. Le novità riguarderanno un aggiornamento per il pickup Fiat Toro. Previsto inoltre l’arrivo di un nuovissimo motore 1.3 Firefly, turbocompresso. Ma il “colpo di cannone” del marchio italiano arriverà tra alcuni mesi quando finalmente dopo molti anni di ritardo sarà lanciato il primo SUV Fiat.

Il 2021 sarà l’anno in cui assisteremo al debutto di un nuovo SUV Fiat dopo molti anni

L’idea di un SUV Fiat è più o meno la stessa di quella della Volkswagen, che ha progettato una utility sulla piattaforma della berlina compatta Polo, e da lì è nata la Nivus. Nello stabilimento di Betim, l’idea era di progettare un SUV sulla piattaforma del modello Fiat Argo. Cogliendo l’occasione per inaugurare un motore turbo Firefly 1.0.

Questo è quello che accadrà con il nuovo SUV Fiat il cui nome al momento non è stato ancora rivelato. Sappiamo che avrà molto in comune con Argo e inoltre questo modello molto probabilmente si candiderà in breve tempo ad essere uno dei veicoli più venduti da Fiat in Brasile. Infatti il nuovo Fiat SUV entrerà a far parte di un segmento di mercato tra i più caldi in quel paese.

Basti pensare agli ottimi risultati raggiunti in Brasile da Volkswagen T-Cross. Per quanto riguarda il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso della prossima primavera. Nei prossimi mesi, man mano che ci avvicineremo al suo debutto conosceremo nuovi dettagli di questo atteso modello della principale casa automobilistica italiana.

