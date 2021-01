Fiat Argo tra le più vendute nel primo parziale di dicembre 2020

I primi dati di dicembre che riguardano il mercato automobilistico brasiliano sono molto interessanti per Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in quanto troviamo tre suoi veicoli nella top 10. In particolare, le Chevrolet Onix e Onix Plus si sono piazzate nelle prime due posizioni della classifica con 15.430 e 12.192 unità immatricolate, rispettivamente.

Al terzo posto troviamo la Hyundai HB20 con 9877 mentre appena fuori dal podio c’è la Fiat Argo con 8123. Un altro veicolo del gruppo automobilistico italo-americano lo troviamo in settima posizione ed è la Jeep Renegade che ha registrato 7523 unità vendute. Il popolare SUV compatto è riuscito a superare la Volkswagen T-Cross, anche se quest’ultima dovrebbe chiudere il 2020 da leader con 59.802 unità vendute rispetto alle 56.511 della Jeep.

Fiat Argo: buone notizie per FCA in Brasile nei primi dati di vendita di dicembre 2020

In nona posizione abbiamo la Jeep Compass con 6555 esemplari venduti, piazzandosi dopo la T-Cross (7116) e prima della Tracker (6349). Da ciò si evince che la top 10 ha quattro SUV fra i veicoli più venduti. Proseguendo con la classifica stilata da Fenabrave, troviamo la Fiat Mobi in 13ª posizione con 5313. Sfortunatamente, PSA non compare nella top 20 delle auto più vendute nel primo parziale di dicembre 2020.

Passando ai veicoli commerciali leggeri, il Fiat Strada si conferma il modello più apprezzato dagli automobilisti brasiliani con 9862 unità vendute. Al secondo posto troviamo il Toro con 6643 esemplari. Parliamo di una differenza di 3219 fra i due modelli della casa automobilistica torinese.

Il terzo posto è occupato dal Saveiro che ha registrato 3136 unità. Un altro veicolo di Fiat è presente nella top 10: il Fiorino al settimo posto con 1771. Non mancano il Ram 2500 in 16ª posizione con 266 esemplari e il Fiat Ducato al 19º posto con 195. Per quanto riguarda PSA, troviamo il Peugeot Expert al 17º posto con 235 unità vendute e il Citroën Jumpy che chiude la top 20 con 176.

