Pogea Hercules Abarth 595: la sportiva adesso eroga fino a 220 CV

Abarth propone ormai da diversi anni delle vetture compatte davvero divertenti da guidare. Un esempio è l’Abarth 595 che recentemente è stata aggiornata al model year 2021. Con i suoi 145 CV di potenza, questa vettura è in grado di esprimere al meglio il suo carattere sportivo.

Il noto tuner Pogea Racing ha però pensato di realizzare un progetto davvero interessante che ha come base di partenza proprio la 595. Stiamo parlando della Pogea Hercules Abarth 595. Disponibile a un prezzo di partenza di 18.810 euro (IVA esclusa), la vettura dispone di un body kit composto da carreggiate più ampie e un pacchetto in fibra di carbonio per passaruota, cofano motore e soglie sottoporta.

Pogea Hercules Abarth 595: il tuner ha sviluppato due pacchetti di tuning da 180 e 220 CV

Pogea Racing dà la possibilità di scegliere anche la finitura preferita fra quelle disponibili: con trama visibile sotto lo strato di verniciatura oppure quella fibra nuda con un rivestimento trasparente e tre varianti di trama a scelta fra Carbonio Forgiato, Camouflage o Nido d’Ape.

La Pogea Hercules Abarth 595 dispone anche di alcune caratteristiche estetiche personalizzate come l’alettone posteriore, i cerchi forgiati da 18” con pneumatici Michelin 215/35 R18, una fascia paraurti realizzata su misura, diversi design fra cui scegliere e un assetto ribassato di 45 mm.

In particolare, quest’ultimo è stato realizzato da KW e vanta una molla progressiva installata sull’ammortizzatore regolabile che incide sia a livello estetico che sulla dinamica di guida.

Il motore turbo benzina da 1.4 litri presente sotto il cofano della compatta sportiva è stato ulteriormente modificato. In particolare, Pogea Racing ha rivisto l’elettronica della centralina, ha sostituito il catalizzatore con un elemento sportivo a 200 celle e ora l’impianto di scarico dispone di valvole attive di controllo.

Il tuner consente anche di installare una schermatura termica attorno allo scarico che permette di diminuire le temperature all’interno del vano motore. La società di tuning propone due pacchetti di tuning: Stage 1 da 180 CV e Stage 2 da 220 CV e 350 nm di coppia massima a 3600 g/min (limitata elettronicamente).

A livello di prestazioni, la Pogea Hercules Abarth 595 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e da 100 a 200 km/h in 18,9 secondi mentre la velocità massima è di 232 km/h. Parliamo di un miglioramento di 5 decimi di secondo e 7 km/h per la versione con pacchetto Stage 2 da 220 CV.

