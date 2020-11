Mopar Hellcrate Redeye Supercharged Hemi: svelato il prezzo di vendita

Mopar ha chiuso la settimana scorsa con il lancio del più potente motore di serie per muscle car sviluppato appositamente per i fan delle alte prestazioni. Stiamo parlando del nuovo Hellcrate Redeye Supercharged Hemi.

Secondo quanto dichiarato dal brand di FCA, si tratta del motore che equipaggiava la prestante Dodge Challenger SRT Demon. Questa unità a otto cilindri disposti a V è in grado di sviluppare una potenza complessiva di 807 CV e ora è disponibile come crate engine, ossia come propulsore separato da abbinare a telaio e trasmissioni diversi dalle componenti originali.

Hellcrate Redeye Supercharged Hemi: il nuovo V8 di Mopar promette delle prestazioni da urlo

Mopar sostiene che il nuovo Hellcrate Redeye Supercharged Hemi può essere utilizzato su tutti i veicoli di Dodge e Chrysler costruiti prima del 1976 e va ad affiancarsi a quelli già disponibili: Hemi V8 da 5.7 litri con potenza di 375 CV, Hemi V8 da 6.4 litri da 485 CV, Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri da 707 CV ed Hellephant V8 sovralimentato da 7 litri da 1000 CV.

Nelle scorse ore, Mopar ha comunicato che il nuovo crate engine a otto cilindri è disponibile al prezzo di 21.807 dollari (18.445 euro) ed è predisposto per essere abbinato a un cambio automatico, anche se sono disponibili dei kit di conversione per quello manuale.

Parlando più nello specifico, si tratta di un V8 6.2 con compressore volumetrico capace di sviluppare 807 CV di potenza e 972 nm di coppia massima utilizzando un carburante a 91 ottani.

Rispetto al propulsore della Challenger SRT Demon, l’Hellcrate Redeye Supercharged Hemi è dotato di un compressore più grande con una maggiore pressione di sovralimentazione, delle valvole rinforzate, una lubrificazione ad hoc, un nuovo albero motore in alluminio e camme e pistoni modificati.

Inoltre, Mopar ha portato il limitatore dei giri da 6200 a 6500 g/min. Ogni unità viene testata al meglio sul banco di prova prima di essere spedita al cliente.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI