Vauxhall Insignia è stata nominata Upper Medium Car of the Year in UK

La Vauxhall Insignia, venduta al di fuori del Regno Unito come Opel Insignia, è stata nominata Upper Medium Car of the Year per il quarto anno consecutivo in occasione dei Company Car Today CCT100 Awards 2021.

Si tratta di un altro premio importante conquistato da PSA dopo i due consegnati a Peugeot grazie al nuovo 5008 e alla nuova e-208. Oltre ai nuovi motori a benzina e diesel, che sono stati molto apprezzati dai giudici per la loro efficienza, sono stati evidenziati anche la dinamica di guida, il design e l’alto livello di equipaggiamento presente su tutta la gamma della Insignia.

Vauxhall Insignia: l’ammiraglia conquista un importante premio ai Company Car Today CCT100 Awards 2021

Paul Barker, editor di Company Car Today, ha detto: “Il quarto trionfo consecutivo della Vauxhall Insignia nella categoria Upper Medium Car of the Year evidenzia i suoi punti di forza in termini di valore, design, equipaggiamento e dinamica di guida. Il prossimo aggiornamento aggiunge ulteriore efficienza e più tecnologia per migliorare ulteriormente l’appeal di un’auto destinata prevalentemente alle aziende“.

Disponibile a un prezzo di partenza di 23.795 sterline (26.693 euro), la nuova Vauxhall Insignia dispone di serie di cerchi in lega da 17”, luci anteriori e posteriori a LED, cruise control con limitatore di velocità intelligente, frenata automatica d’emergenza, avviso di deviazione della corsia con assistenza, display touch da 7 pollici, navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Con un consumo massima di 26,10 km/l ed emissioni fino a 121 g/km di CO2 provenienti dal suo motore turbodiesel da 1.5 litri, la Insignia rappresenta la scelta ideale per gli operatori di flotte che cercano un veicolo efficiente ed economico. Company Car Today premia ogni anno le migliori 100 auto adatte agli utenti e agli operatori di flotte con i vincitori che provengono da 20 diverse categorie.

