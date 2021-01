Peugeot celebra due premi vinti ai Company Car Today CCT100 Awards 2021

Peugeot ha iniziato questo 2021 al meglio con la vittoria di due importanti premi in occasione dei Company Car Today CCT 100 Awards 2021. Il nuovo 5008 è stato nominato SUV of the Year mentre la e-208 completamente elettrica ha portato a casa il titolo di Electric Car of the Year.

L’ultimo restyling del SUV festeggia una straordinaria quarta vittoria consecutiva come SUV dell’anno con il premio di quest’anno mentre la vittoria della e-208 amplia la sua collezione di medaglie a sei negli ultimi 12 mesi.

Peugeot: il nuovo 5008 e la nuova e-208 hanno conquistato i giudici di Company Car Today

Company Car Today si occupa di selezionare i vincitori delle categorie per la lista CCT 100 la quale viene creata dopo che una giuria di esperti valuta i modelli in base a 13 criteri principali tra cui efficienza, praticità e costi di utilizzo.

Il nuovo 5008 ha impressionato ancora una volta i giudici grazie ai suoi interni spaziosi e modulari con sette sedili indipendenti di serie e dal pratico abitacolo dotato del pluripremiato i-Cockpit.

Il sistema di infotainment di Peugeot è dotato delle più recenti tecnologie di connettività e sicurezza come ad esempio l’opzione Night Vision, la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio attivo dell’angolo cieco che è disponibile di serie dall’allestimento Allure in su.

I giudici di Company Car Today sono rimasti soddisfatti anche dei motori benzina PureTech e diesel BlueHDi che aiutano a contenere i costi per i gestori delle flotte. La nuova Peugeot e-208 ha impressionato i giudici per la sua autonomia a emissioni zero, il design accattivante e gli alti livelli di tecnologia presenti a bordo.

La e-208 è stato il primo veicolo Peugeot di nuova generazione completamente elettrico e dispone di una batteria da 50 kWh abbinata a un motore elettrico da 100 kW (136 CV). Grazie a questa combinazione, la compatta full electric è in grado di raggiungere fino a 349 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Grazie al supporto alla ricarica rapida fino a 100 kW, l’auto impiega appena 30 minuti per caricarsi fino all’80%.

Paul Barker, editor di Company Car Today, ha detto: “Un paio di vittorie per Peugeot quest’anno dimostrano i continui progressi del marchio, con l’eccellente nuova e-208 che mostra che le auto elettriche possono essere ragionevoli, convenienti da guidare e di alta qualità. Il recente restyling del 5008 rende ancora migliore quello che era già un vincitore di più CCT100 Awards, aggiungendo un aspetto più sorprendente a un pacchetto efficiente e pratico“.

Steve Wass, direttore marketing di Peugeot UK, invece ha affermato: “Sono estremamente felice di ricevere la notizia del supporto per la nostra gamma da Company Car Today. L’impressionante corsa della Peugeot 5008 nell’ottenere il quarto titolo consecutivo di ‘SUV of the Year’ è una testimonianza del duro lavoro che tutto il nostro team ha dedicato allo sviluppo della nostra gamma. Questo è un periodo estremamente entusiasmante per Peugeot poiché stiamo continuando a lavorare per realizzare questa importantissima transizione verso l’elettrificazione. La Peugeot e-208 ha ricevuto molti elogi sin dal suo primo lancio ed è fantastico aggiungere il riconoscimento del team Company Car Today alla sua bacheca di trofei“.

