Citroën riduce le emissioni di CO2 per Grand C4 SpaceTourer in UK

A partire dalle auto prodotte a marzo 2021, tutte le varianti automatiche a benzina a tre cilindri Citroën Grand C4 SpaceTourer PureTech vedranno le loro emissioni di CO2 ridotte di 3 g / km, offrendo una riduzione della fascia fiscale BiK dell’1% sui livelli di allestimento ‘Live’ e ‘Sense’.

La riduzione di CO2 è il risultato dell’utilizzo di una nuova batteria e di un nuovo alternatore ad alta efficienza che ottimizzano le prestazioni. Altre modifiche al Grand C4 SpaceTourer portano una gamma recentemente ristrutturata a partire da dicembre 2020, tagliando la gamma a tre finiture – ‘Live’, ‘Sense’ e ‘Shine’.

Questo piccolo calo delle emissioni per il motore a tre cilindri da 1,2 litri ha ridotto le accise sui veicoli del primo anno (colloquialmente nota come “ tassa di circolazione ”) di £ 285. Ciò significa che il prezzo su strada del Grand C4 SpaceTourer è sceso ancora una volta, a seguito dei tagli di prezzo annunciati il ​​mese scorso come parte dello schema Citroen “Fair Pricing”.

Ciò significa che il modello automatico PureTech 130 EAT8 in UK ora parte da £ 27.820 – circa £ 1.600 in più rispetto alla versione manuale equivalente. Significa anche che i conducenti di auto aziendali, per i quali le emissioni dettano le aliquote fiscali, pagheranno meno poiché le auto con specifiche “Live” e “Sense” costruite a marzo saranno in una fascia fiscale inferiore rispetto a quelle attualmente in produzione.

Citroen Grand C4 SpaceTourer a sette posti, un tempo noto come Grand C4 Picasso, è ora disponibile in UK per l’ordine con prezzi a partire da £ 26.210. Tuttavia, solo le auto costruite dopo la fine di febbraio beneficeranno della batteria a riduzione delle emissioni e del sistema dell’alternatore.

