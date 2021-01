Nuove Citroën C4 ed e-C4 proposte a gennaio con offerte vantaggiose

In seguito all’approvazione della legge di bilancio 2021, Citroën ha deciso di lanciare a gennaio l’ecobonus rottamazione con cui garantisce i benefici degli incentivi al 100% della sua gamma, senza alcuna eccezione e senza limiti di CO2.

Tramite questa operazione, la casa automobilistica francese offre condizioni estremamente favorevoli ai clienti interessati ad un nuovo veicolo proposto dal brand. In particolare, il marchio di PSA propone delle formule estremamente vantaggiose per le nuove Citroën C4 ed e-C4 proprio in occasione del loro debutto sul mercato italiano a partire da sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: l’ecobonus rottamazione permette di accedere a offerte davvero vantaggiose

La nuova generazione della C4 esprime tutta l’identità di Citroën con una progettazione audace e uno stile deciso. Inoltre, il veicolo dà la possibilità di scegliere la motorizzazione preferita fra benzina, diesel o 100% elettrico e una nuova espressione del comfort a bordo potenziato da 20 tecnologie alla guida, sei funzioni di connettività e l’e-comfort della versione full electric.

La nuova Citroën e-C4 è dotata di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) con zero emissioni di CO2, capace di offrire un’autonomia massima di 350 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Oltre a godere di una guida in modalità 100% elettrica, fluida e silenziosa e senza emissioni di CO2, la e-C4 aggiunge ulteriori vantaggi come ad esempio l’accesso alle zone a traffico limitato delle città in maniera completamente gratuita oppure il parcheggio sempre gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

In occasione del lancio dell’iniziativa ecobonus rottamazione, a gennaio Citroën permette di beneficiare di interessanti incentivi all’acquisto comprensivi di ecobonus statale in caso di rottamazione e acquistando le nuove Citroën C4 ed e C4. In particolare, il prezzo in promozione per la nuova e-C4 è pari a 25.650 euro mentre quello della nuova C4 con motore PureTech 130 e allestimento Feel Pack è di 20.150 euro.

Disponibile anche il finanziamento Simply with You

Per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroën propone il finanziamento Simply with You su tutte le motorizzazioni endotermiche della nuova C4. Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa che prevede la garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze. Alla scadenza, il cliente potrà scegliere in completa libertà se tenere, sostituire o restituire la vettura Citroën.

A gennaio, grazie alla formula di finanziamento Simply with You, la nuova e-C4 viene proposta con lo stesso canone mensile e lo stesso anticipo della versione termica con motore BlueHDi 130 abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Ad esempio, è possibile acquistare la e-C4 Feel Pack con durata di 36 mesi e 30.000 km a 199 euro al mese per 35 rate mensili e versando un anticipo di 4300 euro, oltre al valore futuro garantito di 18.197 euro.

Per i clienti privati sono disponibili soluzioni di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi e 45.000 km davvero vantaggiose. Ad esempio, la nuova Citroën C4 con motore PureTech 130 e cambio automatico a 8 marce, nella versione Feel, è disponibile a 269 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km e con un primo canone pari a 4688 euro.

Il canone mensile comprende assicurazione RCA, antifurto con polizza furto eincendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24 e tanto altro ancora. La casa automobilistica francese ha pensato anche ai clienti business, sempre per quanto riguarda il noleggio a lungo termine.

