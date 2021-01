Fiat 500X Cabrio: nuova ipotesi sul suo aspetto

La rivoluzione che la FIAT sta affrontando ora sotto l’egida di STELLANTIS e alla guida del colosso francese ha già una delle prime novità all’orizzonte. È la FIAT 500X Cabrio, un binomio che molti non si aspetterebbero dal marchio italiano, ma che diventerà realtà.

Lo ha confermato lo stesso Pietro Gorlier, direttore di FCA Europa, Medio Oriente e Africa, quindi la nuova variante della 500X sarà una realtà che entrerà a far parte di una nicchia di mercato, quella dei SUV convertibili.

Come potete vedere in questa ricostruzione lo scopo di distinguersi dalla concorrenza nella futura Fiat 500X Cabrio viene presentato seguendo quasi lo stesso concetto della 500C, un telo perfettamente teso che copre lo spazio nel pannello del tetto che si ritrae automaticamente, seppur con una sfumatura importante rispetto all’utilità convertibile. Il tetto rimarrà all’estremità del tetto uno strato sopra l’altro, quindi non poggerà sul portellone.

Una soluzione economica, poiché preserva tutti i montanti, compresi quelli centrali e, quindi, non implica un esborso aggiuntivo sui rinforzi come nel modello Volkswagen T-Roc Cabrio. Questo è uno dei grandi obiettivi di questo tetto, ma anche di continuare a mantenere la funzionalità del Crossover, compresa la sua apertura. Esteticamente non sono previsti grandi sviluppi, quindi la futura Fiat 500X Cabrio manterrà l’immagine del modello originale che è stato aggiornato nel 2019, ma il marchio Torino n o usa e getta coglie questo importante sviluppo per migliorarne l’immagine.

La Fiat 500X Cabrio, che si dice sia già stata svelata in un evento interno, dovrebbe debuttare questa primavera, il che le consentirà di raggiungere le concessionarie entro la prossima estate, anche se FIAT non conferma le scadenze per ora. Anche il suo nome commerciale finale non è noto. Al momento sarebbero due le opzioni: ” 500X Cabrio ” e ” 500X Open Air “. In ogni caso entrambi avranno un’importante novità sul piano meccanico, ovvero l’arrivo di un nuovo motore tre cilindri 1.0 litri FireFly Mild-Hybrid, con una potenza massima di 120 CV.

