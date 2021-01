Fiat 500L: ecco il nuovo listino, due motorizzazioni e tre allestimenti disponibili

Anche se, per il momento, non c’è ancora un annuncio ufficiale, il 2021 dovrebbe essere l’ultimo anno di produzione della Fiat 500L. La carriera della monovolume del marchio Fiat è, da tempo, segnata. La vettura uscirà presto di produzione e non riceverà una nuova generazione. La gamma Fiat, in futuro, avrà diversi nuovi progetti tra cui un nuovo B-SUV che sarà prodotto in Polonia, probabilmente a partire dal 2023, su base CMP.

In vista dell’ultima parte della sua carriera, Fiat ha aggiornato la sua Fiat 500L. Con il nuovo aggiornamento della gamma non ci sono sostanziali novità per la vettura che può ora contare su di un listino ridotto all’osso. I clienti interessati alla versione MY2021 della 500L avranno a disposizione due motorizzazioni, entrambe non particolarmente prestanti, e tre diversi allestimenti.

Motori, allestimenti e prezzi della nuova Fiat 500L

Per quanto riguarda la gamma benzina, la nuova Fiat 500L è disponibile con il “solito” 1.4 da 95 CV. Il motore è abbinabile a tre diversi allestimenti. La versione base è la Connect che presenta un prezzo di listino di 19.950 euro. In listino c’è spazio anche per la Cross e la Sport, disponibili rispettivamente a 21.150 euro e 22.350 euro.

La gamma diesel continua a poter contare sul motore 1.3 Multijet da 95 CV. Anche in questo caso, gli allestimenti disponibili sono Connect, Cross e Sport. La gamma parte da 22.650 euro (Connect) mentre gli altri due allestimenti costano, rispettivamente 23,.850 euro e 25.050 euro. Da notare che entrambe le motorizzazioni in listino sono omologate Euro 6D Finale e sono disponibili per i neo-patentati.

La dotazione di serie della nuova Fiat 500L include, nella variante base Connect, il clima manuale, le coppe ruota da 16 pollici e l’omologazione per il quinto posto oltre alla regolazione in altezza del sedile di guida. Da notare che questa versione può già contare sul sistema Uconnect con display da 7 pollici, sistema Uconnect Link con integrazione Android Auto e Apple CarPlay.

La versione Cross, invece, presenta cerchi in lega diamantati da 16 pollici, fendinebbia, sensori di parcheggio, clima automatico, sensori pioggia e crepuscolare, alzacristalli elettrici posteriori e volante in tecno pelle. La Sport, infine, include il terzo poggiatesta posteriore, i cerchi in lega specifici da 17 pollici, i vetry privacy, l’autonomous city brake, gli interni e le sedute specifiche, lo specchietto elettrocromico e le luci ambiente.

A completare la gamma ci sono, naturalmente, i tradizionali pack di optional che garantiscono un vantaggio economico considerevole per i clienti che vogliono arricchire la dotazione di serie della vettura. Da notare, inoltre, che la Fiat 500L, nonostante la riduzione della gamma, continua ad essere altamente personalizzabile per quanto riguarda l’estetica.

I clienti possono scegliere tra nove tinte monocolore di cui quattro metallizzate e cinque pastello. Ci sono poi dieci varianti disponibili in versione bicolore con tetto nero lucido e sette varianti bicolore con tetto bianco.

L’offerta di gennaio 2021

Come al solito, il prezzo di listino è solo un’indicazione e risulta essere decisamente superiore rispetto al prezzo effettivo della vettura. Per il mese di gennaio 2021, infatti, la nuova Fiat 500L Connect è disponibile a partire da 13 mila euro, scegliendo il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Senza finanziamento, la vettura presenta un prezzo promozionale di 15 mila euro.

Puntando sul finanziamento di FCA Bank è possibile acquistare la Fiat 500L con anticipo di 500 euro e 73 rate mensili con prima rata nel 2022. L’importo della rata mensile è fisso ed è par a 238 euro. L’importo totale dovuto 17.398 euro con TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) – TAEG 8,92%.

Ricordiamo che nelle concessionarie Fiat sono disponibili numerosi esemplari in pronta consegna della 500L, anche relativi al MY 2020. I clienti interessati all’acquisto del modello, quindi, potrebbero sfruttare promozioni sicuramente molto interessanti per risparmiare qualcosa sul prezzo d’acquisto della nuova vettura.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI