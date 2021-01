La nuova Jeep Grand Cherokee L si trasforma in una berlina

La nuova Jeep Grand Cherokee L è il primo SUV a tre file proposto dalla casa automobilistica statunitense da quando il Commander è uscito di produzione nel 2010. In passato abbiamo avuto la possibilità di conoscere già il famoso artista di YouTube The Sketch Monkey che nell’ultimo video pubblicato ha deciso di trasformare il SUV a sette posti in una berlina di grosse dimensioni.

La più grande differenza tra una berlina e un SUV è sicuramente l’altezza da terra. La conversione a una berlina richiedeva che l’auto venisse avvicinata molto di più al suolo, spingendo le ruote più grandi nei paraurti. La parte anteriore schiacciata dispone di una sottile griglia cromata, di fari sottili e di un paraurti inferiore orizzontale.

Jeep Grand Cherokee L: la nuova generazione del SUV diventa una berlina

Questo nuovo design conferisce alla berlina un tocco di eleganza e sembra molto simile alla Chrysler 300. Anche se le proporzioni del risultato finale sono leggermente fuori posto, sembra davvero fantastico.

Nella parte posteriore, il portellone e il vano di carico sono stati sostituiti con un bagagliaio. Il design sottile dei fanali posteriori della Grand Cherokee L riescono ad adattarsi perfettamente alle linee di design che si estende dai fanali anteriori, attraverso le maniglie delle portiere e fino alle luci posteriori.

Inoltre, questo progetto ideato da The Sketch Monkey ci dà anche uno sguardo a ciò che Jeep potrebbe realizzare se in futuro decidesse di debuttare nel segmento delle berline. Tuttavia, ci sono pochissime possibilità che la casa automobilistica americana butti via decenni di costruzione di SUV per realizzare una berlina.

Per maggiori informazioni sul progetto del noto artista-youtuber, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto.

