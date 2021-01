In Italia 19.324 punti di ricarica per l’auto elettrica: lo rivela motus-e.org, nel report di inizio 2021. Cresce il numero di stazioni, ma la strada è ancora lunghissima. Si trovano in 9.709 infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico. Nel 2020, le installazioni sono cresciute del 39%. La ripartizione media è dell’80% su suolo pubblico e del 20% su suolo privato a uso pubblico: supermercati o centri commerciali. Il mix tra punti di ricarica è del 96% in corrente alternata e del 4% in corrente continua.

In Italia 19.324 punti di ricarica per l’auto elettrica: manca la Piattaforma Unica Nazionale

Altro aspetto negativo: da noi, non c’è una Piattaforma Unica Nazionale (PUN), che convogli all’interno di un unico database tutte le informazioni relative alle infrastrutture pubbliche. Un database ufficiale, unico. Permane quindi una difficoltà di mappatura accurata dei dati. Difficoltà anche per capire bene distribuzione geografica e capillarità dei punti di ricarica, denuncia motus-e.org.

Ma in base a cosa dovrebbero arrivare nuove colonnine?

Densità abitativa,

numerosità dell’utenza,

tipologia di area.

In particolare, meglio privilegiare le ricariche quick nei centri urbani, fast e ultrafast nelle strade ad alto scorrimento e nei parcheggi di interscambio, dice motus-e.org.

Colonnina di ricarica: come distinguerla

E cos’è un punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico? Serve per la fornitura di combustibile alternativo o elettricità: garantisce, a livello di Unione, un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

Potenza standard: consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico a una potenza pari o inferiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza standard è classificato come a ricarica lenta o slow: fino a 7 kW; a ricarica accelerata o quick: superiore a 7 kW e pari o inferiore a 22 kW.

O potenza elevata, se superiore a 22 kW.

