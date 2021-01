Jeep Grand Cherokee L: in dubbio il lancio della versione diesel

Nelle scorse ore, Jeep ha presentato ufficialmente la nuova Jeep Grand Cherokee L a sette posti, in attesa dell’annuncio della versione a cinque posti. Questo modello sarà il primo a sette posti della casa automobilistica americana ad arrivare in Australia dopo il Commander.

Durante l’anteprima mondiale tenutasi questa settimana, il marchio di FCA non ha parlato di una versione con motore turbodiesel. Ciò significa che si sta ancora valutando se introdurre o meno sul mercato il nuovo modello con propulsore a gasolio. La Jeep Grand Cherokee di quinta generazione sarà inizialmente disponibile solo con due propulsori a benzina V6 e V8 abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti.

Jeep Grand Cherokee L: il motore diesel potrebbe non trovare spazio nella gamma del SUV

Le varianti entry-level saranno equipaggiate dal Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 295 CV e 348 nm mentre le versioni top di gamma avranno l’Hemi V8 da 5.7 litri da 362 CV e 529 nm per offrire una capacità di traino pari a 3,2 tonnellate.

Il prestante turbodiesel V6 da 3 litri da 250 CV e 570 nm, disponibile per la precedente generazione, propone una capacità di traino di 3,5 tonnellate. Al momento però non sappiamo se questo powertrain sarà disponibile anche per la quinta generazione.

Il mercato principale della nuova Grand Cherokee è quello statunitense dove i motori diesel sono molto meno popolari. Al contrario, questo tipo di propulsore è ancora molto apprezzato in Europa, anche se le auto a gasolio stanno pian piano scomparendo.

Poiché la domanda diminuisce e i costi vengono ridotti, anche a causa della fusione con PSA, i motori diesel potrebbero non venire più prodotti dal gruppo automobilistico italo-americano. Jeep ha già eliminato i propulsori a gasolio dalla gamma dell’iconica Wrangler, seguendo diverse altre case automobilistiche che si sono allontanate dal diesel.

Al momento sappiamo che la nuova Jeep Grand Cherokee L sarà sicuramente offerta in futuro con un gruppo propulsore ibrido plug-in il quale fornirebbe più coppia dell’Hemi V8 da 5.7 litri. Tuttavia, al momento non sappiamo se questo powertrain proporrà più capacità di traino rispetto all’otto cilindri.

Sulla Wrangler 4xe, il gruppo propulsore ibrido plug-in è composto da un quattro cilindri turbo da 2 litri, una batteria da 17,2 kWh e un motore elettrico per una potenza totale di 381 CV e 637 nm di coppia.

