Car of the Year 2021: svelati sette finalisti

La rosa dei candidati per Car of the Year 2021 è uscita e tre auto elettriche tradizionali si sfideranno con due 4×4 e due hatchback per il trofeo. Ecco la rosa dei sette finalisti, da cui il vincitore verrà incoronato il 1 marzo 2021:

• Citroën C4

• Cupra Formentor

• Fiat 500

• Land Rover Defender

• Skoda Octavia

• Toyota Yaris

• Volkswagen ID.3

La rosa dei candidati è stata compilata dalle candidature di 60 giornalisti automobilistici provenienti da 23 paesi europei. Quella stessa giuria – che include Phil McNamara di Car – deciderà infine il vincitore distribuendo 25 punti tra le sette auto, con l’auto che segnerà il maggior numero di punti rivendicando il premio.

L’attuale detentore è la Peugeot 208. La vettura della casa automobilistica del Leone grazie ad una vasta gamma è riuscita a conquistare la vittoria nel concorso dello scorso anno.

La nuova C4 di Citroën è la contendente del gruppo di Peugeot-Citroën quest’anno – Peugeot ha vinto l’Auto dell’anno tre volte negli ultimi sette anni. Tuttavia, Citroën non vince dal 1975 con la CX, nonostante sia entrata di recente nella rosa dei candidati con Cactus, C3 supermini, C3 Aircross e C5 Aircross. Vedremo dunque chi avrà la meglio quest’anno.

