Peugeot conquista tre premi ai Car of the Year Awards 2021 di Carwow

In occasione dei Car of the Year Awards 2021 di Carwow, Peugeot ha conquistato una serie di importanti premi grazie alle sue vetture. In particolare, la nuovissima Peugeot e-208 è stata nominata Small Electric Car mentre la nuova 2008 ha vinto il premio Best Small SUV. Lo stesso brand, invece, è stato nominato Manufacturer Award durante lo stesso evento digitale.

La nuova e-208 è stata elogiata dal team di giudici esperti di Carwow per il suo design elegante, l’ampia autonomia a zero emissioni e per una serie di funzioni presenti a bordo e aiuti alla guida. Quest’anno segna la seconda vittoria consecutiva per la Peugeot e-208 ai Car of the Year Awards di Carwow, avendo vinto il titolo di Little Legend lo scorso anno.

Peugeot: i giudici esperti di Carwow hanno premiato il marchio di PSA

L’ultima vittoria conquistata dalla versione 100% elettrica della 208 segna il quinto riconoscimento dell’ultimo anno, inclusa la vittoria conquistata questo mese ai Company Car & Van Awards 2021. Anche per quanto riguarda la Peugeot 2008, i giudici di Carwow sono rimasti colpiti. Il suo design elegante, la gamma efficiente di motori a benzina e diesel e la sua manovrabilità dinamica sono stati molto apprezzati dalla giuria.

Mat Watson, Chief Content Officer di Carwow, ha dichiarato: “La Peugeot e-208 è un’auto elettrica compatta semplicemente geniale. Ha un bell’aspetto e un’autonomia di 349 km è più che sufficiente per la maggior parte delle persone, quindi puoi conviverci come se fosse un’auto a benzina tradizionale. Ti divertirai anche a percorrere quei chilometri, perché la Peugeot e-208 è molto divertente da guidare. La Peugeot 2008 fa sembrare noioso ogni altro piccolo SUV e questo ancora prima di entrare nell’abitacolo. Gli interni sembrano high-tech e la qualità è superba. La buona notizia continua sulla strada. La Peugeot 2008 è divertente, grintosa ed efficiente: cosa si può volere di più?“.

La Peugeot e-208 è stata la prima vettura completamente elettrica della case del Leone. L’auto è dotata di una batteria da 50 kWh abbinata a un motore da 136 CV (100 kW) in grado di raggiungere un’autonomia massima di 349 km con una singola ricarica. Grazie al supporto per la ricarica rapida fino a 100 kW, è possibile arrivare all’80% in soli 30 minuti.

Come detto ad inizio articolo, la casa automobilistica francese ha vinto anche l’ambito premio Manufacturer Award. Questo viene consegnato al produttore che ha impressionato maggiormente il team di Carwow con la sua gamma di prodotti lanciati negli ultimi 12 mesi. Il noto portale Internet ha evidenziato il lavoro fatto dal marchio di PSA nei confronti dell’elettrificazione, oltre al nuovo design e alla pratica gamma di modelli.

In merito a ciò, Mat Watson ha affermato: “Peugeot sta producendo alcuni dei veicoli più eleganti e desiderabili in circolazione in questo momento. Il suo design è così on the money, dentro e fuori. E, meglio ancora, il produttore è in prima linea nella rivoluzione elettrica, con una gamma completa di veicoli elettrificati e completamente elettrici“.

Steve Wass, direttore marketing di Peugeot UK, ha dichiarato: “Sono lieto di sentire che la nuovissima e-208 e la 2008 sono stati nominati vincitori dei Car of the Year Awards 2021 da Carwow. Questo è un ottimo modo per iniziare il nuovo anno e speriamo che la nostra gamma di modelli continui a stupire nei prossimi 12 mesi. Portare a casa il Manufacturer Award di Carwow è un ulteriore vantaggio e una testimonianza di tutto il duro lavoro che tutti i membri del team Peugeot dedicano allo sviluppo della nostra gamma e del nostro marchio. Siamo entusiasti di vedere il nostro lavoro preso così in considerazione e vorremmo ringraziare Carwow per questo riconoscimento“.

