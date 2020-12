European Car of the Year 2021: annunciati i 29 modelli finalisti

I finalisti dello European Car of the Year 2021 sono stati annunciati. Questa volta 29 modelli gareggeranno per portarsi a casa il famosissimo riconoscimento e sono tutti veicoli nuovi già disponibili all’acquisto o che lo saranno entro la fine dell’anno in almeno cinque mercati d’Europa.

Si tratta di una selezione piuttosto diversificata in quanto troviamo vari modelli tradizionali tra cui Citroën C4, Dacia Sandrino, Nuova Fiat 500, Ford Explorer, Ford Kuga e Honda e e Jazz.

European Car of the Year: l’edizione 2021 ha 29 finaliste

Altri concorrenti sono Cupra Formentor, Kia Sorento, Mazda MY-30, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia e Hyundai i10, i20 e Tucson. L’elenco dei candidati principali si completa con Toyota Mirai e Yaris e Volkswagen Golf e ID.3. Fra le protagoniste del segmento premium troviamo Audi A3, Land Rover Defender, Polestar 2, BMW Serie 2 Gran Coupé e Serie 4 e Mercedes GLA, GLB, GLS e Classe S.

Parliamo di un elenco piuttosto ampio ma che verrà ridotto nel prossimo futuro. Infatti, l’8 gennaio 2021 sarà annunciata una nuova lista la quale includerà soltanto sette veicoli mentre il 1° marzo sarà annunciato il vincitore. Parlando dei gruppi FCA e PSA, troviamo soltanto la nuova Fiat 500, la Citroën C4 e la Peugeot 2008.

Di seguito, trovate l’elenco completo dei 29 finalisti:

Audi A3 BMW Gran Coupé BMW Serie 4 Citroën C4 Cupra Formentor Dacia Sandero Nuova Fiat 500 Ford Explorer Ford Kuga Honda e Honda Jazz Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Tucson Kia Sorento Land Rover Defender Mazda MY-30 Mercedes GLA Mercedes GLB Mercedes GLS Mercedes Classe S Peugeot 2008 Polestar 2 Seat Leon Skoda Octavia Toyota Mirai Toyota Yaris Volkswagen Golf Volkswagen ID.3

