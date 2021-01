Jeep Grand Cherokee inaugura il Luxury Sound di McIntosh

La nuovissima Jeep Grand Cherokee, ora con tre file di sedili, debutterà con l’unico sistema audio dell’industria automobilistica realizzato dalle leggende dell’home audio di lusso, McIntosh. Disponibile per la prima volta nella Jeep Grand Cherokee L 2021 , il sistema di intrattenimento McIntosh MX950 è disponibile nei modelli Overland e Summit e viene fornito di serie se equipaggiato con il pacchetto Summit Reserve.

La collaborazione tra McIntosh e il marchio Jeep è stata un connubio made in America. Il marchio Jeep comprende che l’obiettivo di McIntosh è quello di portare i suoi standard estremamente elevati per il suono nei veicoli in modo autentico. Detto questo, questa partnership non è avvenuta dall’oggi al domani.

I semi per il sistema di intrattenimento McIntosh MX950 per la Jeep Grand Cherokee sono stati piantati quattro anni fa, quando gli ingegneri di entrambe le organizzazioni hanno collaborato al concept del Grand Wagoneer rivelato lo scorso settembre. E ora con la Jeep Grand Cherokee L, i clienti potranno presto provare cosa vuol dire avere un McIntosh Entertainment System con loro in movimento. Sarà sicuramente “Performance leggendaria in movimento”.

Per oltre sette decenni, McIntosh è stata all’avanguardia dell’audio domestico di fascia alta e della cultura popolare con sistemi audio realizzati a mano nella loro fabbrica a Binghamton, NY . Gli amplificatori della compagnia furono usati per alimentare l’originale Woodstock e l’innovativo “Wall of Sound” dei Grateful Dead, che consolidò la reputazione di McIntosh come una vera icona americana.

Ma McIntosh non è estraneo all’audio per auto, avendo approfondito sia gli accessori OEM che quelli aftermarket negli anni ’90. Nel nuovo millennio, McIntosh ha sviluppato soluzioni personalizzate per le edizioni speciali Harley Davidson e per l’ edizione del 100 ° anniversario della Ford GT. Il sistema di intrattenimento McIntosh MX950 per Jeep Grand Cherokee porterà la qualità del suono a un livello superiore, più o meno allo stesso modo in cui Jeep Grand Cherokee ha ripetutamente ripristinato la barra nei veicoli utilitari sportivi.

