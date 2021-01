La famiglia 500 si rinnova per diventare più moderna e high-tech

Per seguire la Nuova 500 e le rinnovate line-up Tipo e Panda, Fiat inizia il 2021 nel nome della famiglia 500, debuttando con un totale aggiornamento di allestimenti, colori e interni. Presenta inoltre una nuova strategia di formazione che rende ancora più semplice e veloce la scelta di un’auto, per rispondere alle specifiche esigenze di mobilità di ogni cliente. La Famiglia 500 è composta dalle 500, 500X e 500L, prodotti molto diversi per vocazione, forma e carattere, ma accomunati dalla stessa base: l’iconica Fiat 500.

Con oltre 3 milioni di unità vendute dal 2007, la famiglia 500 ha riscontrato un clamoroso successo, grazie sia al suo continuo rinnovamento che alle sue serie speciali, come Mirror nel 2018 e 120th nel 2019. Queste edizioni speciali sono state la fonte di ispirazione per l’aggiornamento della line-up 2021. La famiglia 500 Mirror è stata sviluppata per i clienti che hanno a cuore la connettività e per coloro che cercano le ultime tendenze nell’infotainment. Al contrario, la 120a serie speciale – la versione più elegante e connessa di sempre – è stata creata per celebrare il 120 ° anniversario di Fiat, scrivendo un nuovo capitolo sulla connettività.

La nuova famiglia 500 viene lanciata oggi in 5 allestimenti, tutti disponibili su tutti e 3 i modelli, ciascuno con le proprie caratteristiche estetiche specifiche e una dotazione ricca di contenuti, per esaltare ulteriormente le caratteristiche vincenti di ogni modello.

Si comincia con la versione “Cult”, un omaggio al mondo tipicamente 500 pop, per chi cerca lo stile e un’icona senza compromessi sul prezzo. Il passaggio successivo è il livello di allestimento “Connect”, per i clienti che cercano una connettività semplice e democratica, per rimanere costantemente ed elegantemente connessi al proprio mondo.

L’allestimento “Dolcevita” è esclusivo della 500, si concentra sui fan di uno stile di vita glamour e si ispira agli anni ’50, come l’habitat perfetto dell’icona Fiat dal 1957.

A completare l’offerta, la versione “Cross”, per chi vuole scappare dalla giungla e dalla routine urbana, per vivere avventure fuori porta con la propria famiglia. Questi clienti hanno a cuore il loro stile di vita e cercano contenuti con una forte personalità. Il livello di allestimento “Sport” è ideale per un pubblico giovane, dinamico e indipendente.

