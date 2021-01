Dodge Viper: venduti 4 esemplari nel 2020

Anche se la produzione della Dodge Viper è terminata nel 2017, sappiamo che ci sono ancora diversi esemplari che raccolgono polvere nei lotti dei concessionari. Quattro di questi sono stati venduti lo scorso anno, di cui due nel terzo e altri due nel quarto trimestre, che in realtà ha rappresentato un calo del 20% rispetto al 2019, quando Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è riuscita a a vendere 5 unità della sua famosa muscle car.

Anche se la produzione della Dodge Viper è terminata nel 2017, Fiat Chrysler ha venduto 4 esemplari nel 2020

I numeri sono stati resi pubblici nel riepilogo delle vendite del gigante automobilistico del 2020, che mostra anche altri veicoli “morti” che in qualche modo sono riusciti a trovare nuovi proprietari. Una di queste è la Dodge Dart, che ha lasciato la produzione nel 2016, ma 7 clienti si sono accalcati per acquistarla nel 2020. L’anno prima FCA ha venduto 15 unità della berlina a trazione anteriore.

Ricordi la Chrysler 200? Anch’essa è riuscita ad aumentare le vendite di Fiat Chrysler nel 2020, anche se in questo caso di 9 unità, rispetto alle 48 dello scorso anno. Un’altra auto zombie è entrata nella lista, questa volta dal marchio Jeep, ci riferiamo al Patriot. Esatto, i concessionari sono riusciti a convincere 3 persone che un SUV interrotto nel 2016 è migliore della Compass di seconda generazione. Nel 2019 hanno venduto 27 Patriot.

Nel complesso, lo scorso anno FCA ha venduto in USA 1.820.636 veicoli, in calo del 17 percento rispetto ai 2.203.663 del 2019. Complessivamente, Jeep ha portato il maggior numero di clienti, 795.313 per essere più precisi, mentre la RAM ha ottenuto 624.462 immatricolazioni. Seguono Dodge e Chrysler, con 267.328 e 110.464 unità, mentre Alfa Romeo e Fiat hanno venduto rispettivamente 18.586 e 4.303 vetture. I camion di Ram sono stati i primi tra le vendite, con 563.676, mentre il podio è stato completato dalla Jeep Grand Cherokee, con 209.786, e dal Wrangler, con 201.311 esemplari venduti.

