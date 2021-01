Jeep Renegade Connect sarà il primo modello connesso del marchio in Brasile

La connessione internet nativa annunciata da Fiat Chrysler in Brasile due mesi fa avrà i suoi primi frutti nel primo trimestre di quest’anno, con il lancio dell’inedita Jeep Renegade Connect . Fonti provenienti dal Brasile hanno confermato il modello, che inizia la sequenza di una serie di importanti lanci di FCA per il 2021.

Non ci sono dettagli sulle modifiche esterne, che arriveranno solo nella versione turbo Firefly 1.3. Il cambiamento principale sarà nel sistema multimediale UConnect, che avrà una eSIM (versione elettronica del chip cellulare) per offrire una connessione Internet nativa, come nel Chevrolet Tracker. L’aspettativa è che la Jeep riceva un’evoluzione dell’equipaggiamento che ha debuttato in Fiat Strada, con Android Auto e connessione wireless Apple CarPlay.

Per ora, Renegade manterrà i motori attuali nel catalogo, ma la gamma dei SUV compatti riceverà due importanti novità entro la fine dell’anno. Il più importante è il debutto del 1.3 turbo, che avrà una doppia fasatura variabile delle valvole e iniezione diretta del carburante per sostituire il veterano 1.8 16V BMW / Chrysler .

Segue la versione ibrida plug-in senza precedenti, che può raggiungere fino a 240 CV di potenza combinata. Il modello avrà agevolazioni fiscali dovute all’elettrificazione, ma poiché verrà importato dall’Italia, è bene aspettarsi prezzi elevati , superiori a R $ 200mila.

Se la seconda ondata della pandemia Covid-19 sarà arrestata in tempo, il prossimo lancio di Jeep sarà la nuova Compass. Il SUV medio è previsto per aprile e arriverà con discreti cambiamenti visivi, motore 1.3 e un centro multimediale più grande con la stessa connessione 4G del Renegade.

