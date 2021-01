Jeep svelerà la nuovissima Jeep Grand Cherokee giovedì 7 gennaio

Il marchio Jeep svelerà la nuovissima Jeep Grand Cherokee 2021 giovedì 7 gennaio 2021 a mezzogiorno ora americana. La nuovissima Jeep Grand Cherokee del 2021 apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità eccezionali, pur continuando la sua eredità di SUV più premiato e celebrato di sempre con leggendarie capacità 4×4, raffinatezza su strada migliorata e stile e artigianalità premium dentro e fuori .

La rivelazione della nuova Jeep Grand Cherokee, di cui nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le ultime foto spia del prototipo camuffato, sarà trasmessa in streaming online e disponibile per la visualizzazione pubblica sulla pagina YouTube di Jeep all’indirizzo www.youtube.com/Jeep.

Vedremo dunque domani quali novità arriveranno da Jeep a proposito di questo atteso debutto che rappresenta la prima grande novità per la casa automobilistica americana di Fiat Chrysler in questo 2021 che è appena iniziato ma che dovrebbe garantire non poche sorprese per quanto riguarda il marchio Jeep e più in generale Fiat Chrysler Automobiles.

