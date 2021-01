FCA India ha presentato la nuova Jeep Compass

FCA India ha presentato giovedì la versione aggiornata del suo SUV Jeep Compass nel paese con l’intenzione di lanciarlo ufficialmente sul mercato il mese prossimo. La produzione del modello è già iniziata ed è pronta per il lancio sul mercato, ha detto la casa automobilistica americana. Le spedizioni del SUV ai concessionari in tutto il paese inizieranno a breve, ha aggiunto.

FCA India ha dichiarato che continuerà a produrre la Jeep Compass presso l’impianto di produzione della joint venture della società a Ranjangaon, vicino a Pune. “Negli ultimi tre anni, la Jeep Compass made in India ha stabilito la sua superiorità nelle menti dei clienti indiani con la sua qualità, sicurezza, capacità e prestazioni di livello mondiale”, ha affermato Partha Datta, Presidente e Amministratore delegato di FCA India.

Il numero uno di FCA India ha notato che con la versione aggiornata del SUV, l’azienda ha alzato il livello, rendendolo una proposta ancora più convincente e quella che incorpora il feedback dei clienti.

“Il nuovo pacchetto Compass offre un nuovo livello di raffinatezza, comfort per i passeggeri, tecnologia ed esperienza utente, pur rimanendo fedele al suo DNA Jeep”, ha affermato Datta.

Il SUV ora è dotato di tutti i nuovi interni e varie funzionalità come il sistema UConnect-5 con display ad alta definizione da 10,1 pollici, che è cinque volte più veloce della sua generazione precedente e può ospitare aggiornamenti in tempo reale.

Altre nuove funzionalità includono una telecamera remota a 360 gradi, il controllo automatico della velocità e un powerlift azionato da pulsanti e fari automatici e tergicristalli sensibili alla pioggia.

Il SUV è inoltre dotato di oltre 50 funzioni di sicurezza come freno di stazionamento elettronico, controllo della tenuta in salita e della discesa in discesa, sei airbag, assistenza alla frenata antipanico, attenuazione elettronica del rollio, tra gli altri.

Intervenendo all’inaugurazione virtuale del SUV, Billy Hayes, Vice Presidente (Vendite e Marketing) di FCA Asia Pacific, ha affermato che l’India rimane uno dei mercati più importanti per l’azienda automobilistica statunitense.

Ha notato che più prodotti sarebbero stati lanciati nel paese e che sarebbe stato utilizzato anche come hub di produzione per i mercati con guida a destra.

