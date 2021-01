Alfa Romeo aumenta le vendite in USA nonostante la pandemia

Nelle scorse ore il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha rivelato i dati di vendita negli Stati Uniti relativi all’ultimo trimestre dello scorso anno e quelli di tutto il 2020. Spicca in particolare il risultato di Alfa Romeo che nonostante la crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus COVID-19 è riuscita lo scorso anno ad incrementare le sue vendite nell’importante mercato auto americano rispetto al 2019.

Alfa Romeo grazie ad un ottimo ultimo trimestre del 2020 riesce ad aumentare le sue vendite rispetto al 2019

La casa automobilistica del Biscione infatti nel 2020 ha visto aumentare del 2 per cento le immatricolazioni di auto negli Stati Uniti rispetto al 2019. Alfa Romeo in totale ha venduto 18.586 unità. Questo è stato il secondo miglior risultato di sempre in USA per lo storico marchio milanese. Solo nel 2018 il Biscione è riuscito ad ottenere un numero maggiore di unità consegnate superando quota 24 mila unità.

Questo risultato di Alfa Romeo nel 2020 è stato ottenuto in particolare grazie ad un ottimo ultimo trimestre del 2020. Infatti nel periodo che va da ottobre a dicembre la casa automobilistica del Biscione è riuscita a vendere 6.093 veicoli con un aumento del 23 per cento rispetto ai risultati registrati nell’ultimo trimestre del 2019.

Ovviamente questo risultato fa ben sperare per il 2021 che potrebbe vedere una nuova crescita di Alfa Romeo in USA. Questo in attesa dell’arrivo di Alfa Romeo Tonale che nel 2022 potrebbe aumentare e di molto le vendite del Biscione in quell’importante mercato auto.

