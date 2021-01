Fiat crea una nuova campagna pubblicitaria per Argo su Instagram

Fiat lancia questo mese la campagna Argo 2021. La comunicazione è stata realizzata in collaborazione con l’agenzia Leo BurnettTM e Instagram, utilizzando gli strumenti disponibili sulla piattaforma stessa.

Secondo la casa automobilistica, praticamente tutte le parti della campagna sono state “realizzate a mano” all’interno di Instagram Stories, mescolando scene girate per la campagna con GIF create per adattarsi a ogni scena e disponibili nel profilo del marchio sulla piattaforma.

Con il concept “Benvenuti nelle favolose storie della Fiat Argo”, la campagna è un invito per le persone a vivere grandi storie a bordo della Fiat hatchback.

“Oltre a presentare il moderno Argo 2021, la campagna rafforza il rebranding di Fiat, i pilastri portanti del marchio: pop, affascinante e autentico. Si tratta di una campagna totalmente innovativa e moderna, in linea con il concept Instagram, con la nuova Fiat e con ciò che Argo rappresenta. La strategia dell’iniziativa è totalmente focalizzata sul viaggio del consumatore, poiché sappiamo quanto il nostro pubblico è immerso nei social network, quindi utilizzare lo strumento come un modo per avvicinarsi ancora di più a ciò che piace ai nostri clienti “, afferma Frederico Battaglia, Direttore di Brand Marketing Communication di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per l’America Latina.

“La Fiat Argo 2021 riprende l’idea del rapporto di compagnia tra l’auto e il suo proprietario. Quell’auto che ti porta a vivere le grandi storie della vita, condivise logicamente su Instagram Stories.

Abbiamo sviluppato l’intera campagna sulla base degli elementi e del contesto di Instagram, abbiamo creato stick e gif per comporre i pezzi che saranno sicuramente utilizzati dal pubblico nel loro modo unico per raccontare le loro storie. “, Spiega Pedro Prado, VP of Creation presso Leo Burnett TM .

Il progetto prevedeva anche uno specifico hub produttivo per la campagna che ha portato una maggiore agilità creativa, ottimizzando così il processo di produzione dei materiali digitali per i canali Fiat.

