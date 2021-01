Citroen: secondo una sua ricerca il comfort è fondamentale per i clienti

Il comfort rappresenta uno dei principali criteri di selezione per i clienti quando acquistano un’auto, secondo i risultati iniziali di una ricerca condotta dalla casa automobilistica Citroen India. La società, che fa parte del gruppo automobilistico europeo Groupe PSA , ha condotto lo studio per valutare i punti di vista dei clienti in 10 città dell’India con un totale di 1.801 intervistati di età e sesso diversi.

Secondo la ricerca, per l’81% degli intervistati, il comfort rappresentava un fattore critico di selezione durante l’acquisto di un’auto. Allo stesso modo, il 92% degli intervistati ha dichiarato di trovare il proprio tragitto giornaliero per andare al lavoro molto scomodo a causa di molti disturbi, mentre il 49% ha affermato di aver sperimentato mal di schiena, dolori al collo e altri sforzi fisici durante la guida.

Inoltre, il 29% degli intervistati ha ammesso che la spinta al lavoro era piena di rumori / clacson dall’esterno e per questo motivo riuscivano a malapena a concentrarsi su qualsiasi cosa. Elaborando gli obiettivi della ricerca, Roland Bouchara , Senior Vice President, Sales & Marketing di Citroen India, ha affermato che il comfort – o la sua assenza – rappresenta un elemento determinante dell’esperienza di guida.

” È anche una considerazione fondamentale per gli utenti della strada e gli acquirenti di veicoli. Questa ricerca fornisce informazioni uniche su come e dove gli indiani cercano conforto, rispetto alla vita quotidiana, ma anche su come viaggiano ”, ha aggiunto.

I risultati iniziali, ad esempio, dimostrano il profondo impatto che la pandemia ha avuto sul senso e sulla definizione di comfort delle persone: il 25% degli intervistati sarebbe stato più a suo agio in un’auto privata per brevi viaggi (fino a 3 km) prima della pandemia , una cifra che ora è salita al 34%, ha detto Bouchara.

“La preferenza per il trasporto pubblico / condiviso (autobus / treni)) è diminuita dal 28% a solo il 12% nello stesso periodo, ” ha aggiunto. La società ha in programma di lanciare il suo primo modello di SUV C5 Aircross nel paese nel trimestre in corso.

” Per noi il comfort è una considerazione principale per l’intera esperienza di guida. Il nostro design e le nostre caratteristiche mirano a ridurre il carico mentale sul conducente, combinando ausili alla guida intelligenti con un formato di cabina leggero e spazioso ”, ha affermato il responsabile di Citroen. Tutti questi elementi si traducono in un ambiente di viaggio privo di stress, garantendo il benessere del corpo e della mente a tutti i passeggeri, ha aggiunto.

Ti potrebbe interessare: Citroen C5 Aircross è pronta per il suo debutto indiano il 1 ° febbraio

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI