Citroen C5 Aircross è pronta per il suo debutto indiano il 1 ° febbraio

PSA è pronta per rientrare nel mercato indiano, ma questa volta con il marchio Citroen. La prima vettura Citroen che arriverà sulle coste indiane è il SUV C5 Aircross, che inizialmente avrebbe dovuto essere lanciato lo scorso anno, tuttavia, il produttore ha finito per rimandare il lancio a causa del coronavirus.

Ora, Citroen ha confermato che C5 Aircross è pronta per il suo debutto indiano il 1 ° febbraio 2021 tramite un briefing virtuale sul prodotto. Anche se una data di lancio deve ancora essere accertata, prevediamo che il C5 Aircross arriverà sui mercati a marzo. La Citroen C5 Aircross è stata osservata numerose volte durante i test sulle strade indiane, mentre Citroen ha anche rivelato alcune informazioni sul prossimo SUV con specifiche per l’India in passato.

La Citroen C5 Aircross si basa sulla piattaforma EMP2 di Groupe PSA, utilizzata anche da altri marchi nei mercati esteri come Peugeot e DS Automobiles. Il SUV misura 4.500 mm di lunghezza, 1.840 mm di larghezza, è alto 1.670 mm, ha un passo lungo 2.730 mm e 230 mm di altezza da terra.

L’auto sarà probabilmente dotata di funzionalità come un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un sistema di infotainment touchscreen da 8,0 pollici, un tetto apribile panoramico, un climatizzatore a doppia zona, un portellone a mani libere, un sedile del conducente regolabile elettricamente etc.

Sul fronte della sicurezza, Citroen doterà il ​​SUV di più airbag, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e controllo elettronico della stabilità. Il motore della Citroen C5 Aircross sarà probabilmente un motore diesel da 2,0 litri con una potenza massima di circa 180 CV e una coppia massima di 400 Nm. Le opzioni di trasmissione potrebbero includere un MT a 6 velocità, così come un’auto a 8 velocità opzionale. Nessun propulsore a benzina dovrebbe essere offerto con il SUV al momento del lancio, tuttavia, potrebbe essere introdotto in seguito.

