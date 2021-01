Renault e PSA grandi vincitori del boom elettrico in Francia

I produttori francesi Renault e PSA sono stati i grandi vincitori del crescente mercato elettrico in Francia nel 2020. Mentre le vendite complessive sono crollate del 25 per cento lo scorso anno, quelle delle auto a batteria ( 100% elettrici e ibridi plug-in ) sono finalmente decollate: le consegne di veicoli elettrici sono triplicate rispetto al 2019, arrivando a 185.500 unità, per rappresentare oggi l’11,2 per cento del mercato.

“Il catalizzatore di questo successo sono state chiaramente le normative: spinti dagli obiettivi europei di CO2 diventati vincolanti, i produttori di auto hanno finalmente proposto un’offerta in questo settore. E il mercato è cresciuto grazie al sussidio pubblico, che ha permesso di compensare la differenza di prezzo sui modelli ”, commenta Eric Champarnaud, partner di Autoways.

Renault ZOE e la Peugeot e208 insieme hanno rappresentato quasi la metà delle vendite di auto elettriche in Francia nel 2020, con 37.410 vendite per la prima e 16.560 per la seconda, rispettivamente. Ma quest’anno dovremo fare i conti anche con l’ID3 di Volkswagen, lanciato alla fine del 2020. Per il momento però i due maggiori gruppi francesi possono sorridere in quanto sono loro a beneficiare del passaggio dalle auto a combustione a quelle elettriche in Francia.

